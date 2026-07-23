Acidente fatal em Formentera: Unidade local de saúde confirma e lamenta morte de médica portuguesa

Pedro Ramos Bichardo
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As circunstâncias do acidente continuam a ser investigadas pelas autoridades

Rita de Sousa Rebelo tinha 32 anos e era médica especialista em Otorrinolaringologia. É uma das duas vítimas mortais do acidente ocorrido em Formentera, Espanha, que vitimou também uma outra portuguesa.

O trágico acidente foi confirmado pela Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo. Rita trabalhava no Hospital de Vila Franca de Xira.

"É com profunda tristeza e consternação que a ULS Estuário do Tejo recebeu a notícia do falecimento da Dra. Rita […] Em nome de todos os profissionais da instituição, o Conselho de Administração manifesta a sua solidariedade e o seu mais sincero pesar", lê-se na nota publicada nas redes sociais.

A médica viajava com outra amiga, de 31 anos, especialista em Neurocirurgia no Hospital de São José, em Lisboa. A CNN Portugal conseguiu apurar que os colegas receberam a notícia em choque.

As duas jovens tinham viajado até ao arquipélago espanhol das Baleares para assinalar o fim da especialidade, após vários anos de estudo. As vítimas estavam de férias com mais quatro amigas.

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Na manhã de quarta-feira, 22 de julho, cerca das 11h20, as médicas seguiam numa mota alugada, na zona do Parque Natural de Ses Salines. Segundo a Associação de Taxistas de Formentera, citada pela imprensa espanhola, a mota terá invadido a faixa contrária e colidido frontalmente com um táxi. As circunstâncias do acidente continuam a ser investigadas pelas autoridades.

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Temas: Formentera Acidente Portuguesas Morte Médica

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