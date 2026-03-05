Motorista de ambulância em Itália suspeito de matar cinco idosos

CNN , Barbie Latza Nadeau
Há 57 min
Um motorista de ambulância de 27 anos está sob investigação criminal na cidade italiana de Forlì, no norte do país, por suspeita de assassinar pelo menos cinco idosos que transportava numa ambulância, disse à CNN um porta-voz do gabinete do procurador local.

Todos os cinco pacientes sofreram paragens cardíacas, acrescentou o porta-voz do gabinete do procurador de Forlì. Todos eram idosos e estavam a ser tratados por doenças graves, acrescentou, indicando que necessitavam de transporte não urgente entre as suas casas ou lares e hospitais e clínicas.

O porta-voz revelou que o serviço de ambulâncias que empregava o jovem começou a suspeitar depois de quatro pacientes transportados na sua ambulância terem morrido entre fevereiro e novembro de 2025.

O serviço, em colaboração com a força policial dos Carabinieri, instalou então uma câmara oculta e dispositivos de gravação na parte traseira do veículo.

Mais tarde nesse mês, uma quinta paciente, uma mulher de 85 anos, morreu enquanto era transportada de um hospital cardíaco para um centro de reabilitação. A doente sofreu uma paragem cardíaca durante o transporte e foi declarada morta ainda dentro da ambulância, disse à CNN um porta-voz dos carabinieri.

As autoridades realizaram uma autópsia à mulher, o que levou a que a investigação fosse entregue aos procuradores, revelou o porta-voz do gabinete do procurador à CNN.

O motorista da ambulância, que não foi oficialmente identificado e não foi detido, fazia parte de uma equipa de duas pessoas que alternava entre conduzir a ambulância de transporte não urgente e prestar cuidados aos pacientes transportados.

Segundo a sua advogada de defesa, Gloria Parigi, o jovem trabalhava para o serviço de ambulâncias desde 2023 e foi suspenso do serviço de ambulâncias.

“Ele está chocado com o que está a surgir”, disse aos meios de comunicação locais. “Proclama a sua inocência num caso que virou a sua vida do avesso. Colocou-se à disposição das autoridades judiciais porque não tem nada a esconder. É por isso que solicitou uma audição no gabinete do procurador.”

Todas as mortes ocorreram durante o transporte ou pouco depois, enquanto o suspeito estava na parte traseira da ambulância com os pacientes, segundo o porta-voz dos carabinieri.

“As mortes podem ter ocorrido através de substâncias venenosas ou outros meios insidiosos”, revelou o porta-voz do procurador, acrescentando que o suspeito poderá ser acusado de homicídio voluntário múltiplo ainda esta semana.

