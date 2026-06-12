Ford chama mais de 250.000 carros à revisão devido a problemas no motor

Há 1h e 15min

Para resolver o problema, os concessionários irão disponibilizar uma atualização de ‘software’ do sistema gratuitamente

A Ford está a chamar à revisão mais de 250.000 veículos que foram reparados incorretamente num processo anterior destinado a corrigir um problema que provocava a paragem do motor durante a condução.

A operação inclui 255.404 automóveis Ford Focus, fabricados entre de 2012 a 2018, com avarias no filtro de carburação que podem fazer o motor parar inesperadamente durante a condução, aumentando o risco de acidente e ferimentos.

O filtro de carburação é responsável por remover impurezas do ar, garantindo que a mistura de ar e combustível esteja livre de partículas que possam comprometer o desempenho do motor.

Para resolver o problema, os concessionários irão disponibilizar uma atualização de ‘software’ do sistema gratuitamente.

A Lusa contactou a Ford para saber quantos veículos serão afetados em Portugal, mas até ao momento não obteve resposta.