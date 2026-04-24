Militar das forças especiais dos EUA envolvido na captura de Maduro detido após ganhar 400 mil dólares em apostas sobre operação

Há 1h e 7min

O militar, que está colocado em Fort Bragg, terá feito 13 apostas entre 27 de dezembro e 2 de janeiro, poucas horas antes da captura durante a noite em Caracas

Um militar das forças especiais dos Estados Unidos envolvido na captura do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, foi detido e acusado de alegadamente ter apostado nessa operação, obtendo cerca de 400 mil dólares (cerca de 372 mil euros) em lucros.

A operação financeira de grande dimensão chamou quase de imediato a atenção das autoridades.

De acordo com a acusação tornada pública esta quinta-feira, o sargento-mor Gannon Ken Van Dyke abriu uma conta no final de dezembro na Polymarket, um dos mercados de previsões mais conhecidos. Apostou cerca de 32 mil dólares (cerca de 29.700 euros) que Maduro estaria “fora” até janeiro. Tratava-se de uma aposta de elevado risco.

Van Dyke enfrenta cinco acusações criminais e deverá comparecer pela primeira vez em tribunal na Carolina do Norte. O militar está no ativo e colocado em Fort Bragg. Até ao momento, não consta qualquer advogado associado ao seu nome no processo.

Segundo a acusação, terá feito 13 apostas entre 27 de dezembro e 2 de janeiro, poucas horas antes da captura durante a noite. Os procuradores dizem que Van Dyke transferiu os mais de 400 mil dólares em lucros para uma carteira de criptomoedas no estrangeiro, antes de os depositar numa conta de corretagem online.

“Os que têm a responsabilidade de proteger os segredos do nosso país têm o dever de os salvaguardar — bem como aos membros das nossas forças armadas — e não de usar essa informação para benefício financeiro pessoal”, afirma Jay Clayton, procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova Iorque.

A CNN noticiou no mês passado que procuradores federais estavam a investigar estas apostas relacionadas com Maduro, segundo uma fonte com conhecimento do processo. Os responsáveis pela unidade de fraude de valores mobiliários e matérias-primas do gabinete do procurador em Manhattan reuniram-se nesse mês com representantes da Polymarket.

Depois de feitas as apostas, o exército norte-americano lançou uma operação encoberta que extraiu Maduro do palácio presidencial em Caracas, numa ação noturna sob intenso fogo. Maduro foi transportado para Nova Iorque para enfrentar acusações federais relacionadas com tráfico de droga. Declarou-se inocente.

A detenção foi inicialmente noticiada pela ABC News.