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PSP e GNR afastaram 129 agentes e militares em quatro anos

CNN Portugal , AM
Há 1h e 49min
Crime

REVISTA DE IMPRENSA | Sindicato quer videovigilância nas esquadras

Entre 2022 e abril deste ano, PSP e GNR afastaram 129 agentes e militares por infrações como violência doméstica, faltas ao serviço, ofensas à integridade física e desvios considerados incompatíveis com os requisitos éticos das forças de segurança, avança o Público.

Os dados surgem numa altura em que os recentes casos de alegadas agressões e tortura em esquadras da PSP em Lisboa reacenderam o debate sobre os mecanismos de controlo e seleção dentro das forças policiais. No âmbito dessas investigações já foram detidos 24 agentes.

O presidente do Sindicato Nacional dos Oficiais de Polícia defende um maior escrutínio dos candidatos à PSP, incluindo acesso a informação bancária e percurso escolar, para detetar sinais de radicalização ou instabilidade. Só no último ano, dezenas de candidatos foram excluídos por atitudes agressivas ou radicais.

O sindicato propõe ainda a instalação de câmaras de videovigilância em zonas de detenção e áreas comuns das esquadras, medida considerada essencial para prevenir abusos e reforçar a fiscalização interna.

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