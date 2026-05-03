Força Aérea lança mais um satélite para o Espaço: "passo decisivo no reforço das capacidades"

Há 1h e 9min

Satélite CA-02 foi lançado às 08:00 (hora de Lisboa) com sucesso a partir da base de Vandenberg, na Califórnia, Estados Unidos, a bordo de um foguetão Falcon 9 da SpaceX

A Força Aérea lançou este domingo mais um satélite para o Espaço, considerando este um “passo decisivo no reforço das capacidades” do país nesta área, anunciou aquele ramo militar.

O satélite CA-02 foi lançado às 08:00 (hora de Lisboa) com sucesso a partir da base de Vandenberg, na Califórnia, Estados Unidos, a bordo de um foguetão Falcon 9 da SpaceX.

Em comunicado, a Força Aérea refere que este novo satélite SAR (Synthetic Aperture Radar, Radar de Abertura Sintética em português) na Constelação do Atlântico é o “primeiro integralmente” deste ramo das Forças Armadas e representa “um passo decisivo no reforço das capacidades de Portugal no domínio espacial”.

A Força Aérea explica que a missão deste satélite “centra-se no reforço da vigilância e monitorização do território nacional – em terra, no mar e no ar –, contribuindo também para a gestão de emergências, a sustentabilidade e a segurança, assegurando, ainda, o cumprimento dos compromissos internacionais assumidos”.

“O CA-02, o primeiro satélite totalmente adquirido pela Força Aérea à ICEYE, faz parte da Constelação do Atlântico e está equipado com tecnologia de radar de abertura sintética (SAR). Esta capacidade permite observar a superfície terrestre em quaisquer condições meteorológicas, independentemente da hora do dia, 24 horas por dia, sete dias por semana”, indica.

A Força Aérea refere ainda que este satélite dá a Portugal “capacidade autónoma de observação da Terra a partir do Espaço”, o que “contribui para fortalecer a soberania nacional, a resiliência e a prontidão estratégica, num contexto internacional cada vez mais complexo e exigente”.

Num depoimento que acompanha a nota, o chefe do Estado-Maior da Força Aérea (CEMFA), general Sérgio Pereira, considera que este lançamento é “mais um grande sucesso” para aquele ramo das Forças Armadas.

Falando num “dia feliz”, Sérgio Pereira indica que “a Força Aérea, com este segundo satélite, aumenta a sua capacidade no Espaço ao serviço de Portugal e dos portugueses”.

“Assistimos ao lançamento do segundo satélite de tecnologia SAR, o que nos permite o tempo de revisita cada vez mais robusto, mais forte, o que nos torna mais resilientes”, afirma.

O CEMFA refere que este satélite vai reforçar a capacidade “de materializar o Espaço interterritorial e o Espaço aéreo nacional”.

“É cada vez mais forte, mais dedicado, com capacidade de proporcionar às forças nacionais detalhes sobre o território, modificações que existem quando existe alguma calamidade, quer seja durante os fogos, quer sejam cheias. Portanto, existe uma capacidade de aumentar a resiliência nacional”, salienta.

No mesmo depoimento, o chefe do Centro de Operações Espaciais, coronel Pedro Costa, assinala que este radar permite obter imagens com “25 centímetros de resolução” e “independentemente das condições de luminosidade e da meteorologia”.

“De um ponto de vista prático, conseguimos obter as imagens em períodos, por exemplo, noturnos, mas também em períodos onde temos nuvens”, explica.

Pedro Costa refere igualmente que ainda este ano serão lançados mais dois satélites.

O primeiro satélite SAR da Força Aérea foi lançado para o Espaço em 30 de março.