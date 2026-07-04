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Força Aérea estreia-se no combate direto aos incêndios florestais

Agência Lusa , com Redação
Há 1h e 33min
Incêndio em Vouzela (Lusa/ Paulo Novais)
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Dois helicópteros estão já empenhados nas operações, numa capacidade que o Governo quer reforçar nos próximos anos com novos meios aéreos

A Força Aérea Portuguesa está este ano, pela primeira vez, envolvida diretamente no combate aos incêndios florestais, anunciou este sábado o ministro da Defesa, Nuno Melo, citado pela Lusa.

Segundo o governante, há dois helicópteros empenhados nessa missão, no âmbito de um processo que exige a aquisição de componentes, adaptação de infraestruturas e treino de pilotos.

“Não basta adquirir para colocar ao serviço”, afirmou Nuno Melo, explicando que cada nova capacidade implica vários passos até estar plenamente operacional.

O ministro adiantou ainda que, em Vila Real, a Força Aérea destacou aeronaves P-3 Orion e C-295 para deteção precoce de incêndios. Está também baseado naquela zona um helicóptero Black Hawk, que pode atuar logo após a identificação de um foco de fogo.

Nuno Melo recordou que os aviões Canadair adquiridos por Portugal deverão chegar em 2029 e 2030. Acrescentou também que, a partir de 2027, deverão ser usados “kits” de combate a incêndios em aviões C-130, uma capacidade que Portugal já teve no passado.

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O ministro enquadrou estes investimentos no reforço do papel das Forças Armadas em missões de apoio às populações civis, defendendo que estes meios podem fazer a diferença durante a época de incêndios.

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Temas: Força Aérea Incêndios

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