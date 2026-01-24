Força Aérea recebeu um "brinquedo" novo que lhe permite fazer algo que não conseguia fazer antes

Há 1h e 58min

A Força Aérea Portuguesa (FAP) recebeu este sábado o quarto de seis aviões KC-390 adquiridos pelo Estado português à construtora aeronáutica brasileira Embraer, que chegou com um ‘kit’ de reabastecimento aéreo incorporado, anunciou este ramo militar.

Em comunicado, a FAP indicou que esta aeronave aterrou, às 10:00, na Base Aérea n.º 11 (BA11) de Beja, após a cerimónia de entrega realizada nas instalações da Embraer, no Brasil, e de uma pausa técnica, no Recife, também naquele país.

Segundo a Força Aérea, o avião efetuou a travessia transatlântica sem escalas, que “foi possível graças à incorporação do ‘kit’ de reabastecimento aéreo, permitindo uma viagem de oito horas de voo contínuo”.

“A entrega do ‘kit’ de reabastecimento aéreo assinala um marco histórico para a Força Aérea, que passa a dispor, pela primeira vez, da capacidade de reabastecimento em voo”, assinalou.

De acordo com a FAP, este sistema é “passível de instalação rápida em qualquer aeronave KC-390 da frota” e integra “depósitos adicionais de combustível no interior da fuselagem e ‘pods’ de reabastecimento montados sob as asas”.

A solução, frisou, possibilita “a configuração da aeronave como ‘tanker’, sempre que necessário”.

“Esta nova capacidade permitirá aumentar significativamente o alcance e a autonomia das aeronaves, reforçando sobretudo a projeção da Força Aérea e de Portugal em missões e atividades conjuntas no âmbito da NATO e de países aliados”, destacou.

A FAP recordou que os KC-390 equipam a Esquadra 506 – “Rinocerontes”, sediada na BA11, e que esta aeronave é “a quarta aeronave entregue à Força Aérea, de uma frota de seis, além de um simulador”.

“A Esquadra 506 tem como missão principal o transporte aéreo geral e estratégico, assegurando, entre outras, missões de transporte de pessoal e carga, sobretudo no apoio a missões no estrangeiro”, acrescentou.

Em 2019, Portugal acordou adquirir à brasileira Embraer cinco aeronaves KC-390 e um simulador, com o objetivo de substituir os Hércules C-130.

Mais recentemente, o ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo, anunciou a intenção de compra de um sexto avião KC-390 da Embraer para a Força Aérea, a aquisição de um segundo simulador e a venda de 10 outros aviões para países da NATO.

No âmbito deste processo, foram introduzidas modificações à aeronave para a adequar aos requisitos estabelecidos por alianças como a NATO, Nações Unidas e União Europeia, que fazem com que as aeronaves possam ser adquiridas por outros países com um lucro para o Estado português que ronda os 10 milhões de euros por cada aeronave.

Portugal vai também albergar o centro europeu de formação de pilotos das aeronaves KC-390, na BA11.

O KC-390 é um avião de transporte militar multifacetado, com valências que vão desde o combate a incêndios florestais, a realização de operações de busca e salvamento, evacuações médicas e missões de ajuda humanitária.