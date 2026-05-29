Foguetão da Blue Origin explode inesperadamente durante teste em terra

Há 1h e 4min

Ainda não é conhecida a causa da anomalia, que acabou por não causar consequências graves

Um foguetão New Glenn da Blue Origin apresentou uma anomalia durante um teste em terra, conhecido como "hotfire", esta quinta-feira, informou a empresa na rede social X.

Um vídeo gravado na Estação da Força Espacial do Cabo Canaveral, na Florida, na noite desta quinta-feira, parece mostrar um foguetão a explodir na sua plataforma de lançamento.

“Todos os colaboradores foram encontrados e estão em segurança”, garantiu Jeff Bezos, fundador da Blue Origin, numa publicação separada no LinkedIn. “É muito cedo para saber a causa raiz, mas já estamos a trabalhar para a encontrar. Foi um dia muito difícil, mas vamos reconstruir o que for necessário e voltar a voar. Vale a pena.”

A empresa anunciou os planos do foguetão New Glenn para regressar aos voos no início desta semana, após uma falha durante o terceiro voo do foguetão, a 19 de abril, que motivou uma investigação da Administração Federal de Aviação (FAA). Durante a missão de abril, o primeiro estágio do foguetão aterrou com sucesso num ferry marítimo, mas a parte superior, ou segundo estágio, não conseguiu colocar a sua carga útil - o satélite BlueBird 7 da AST SpaceMobile - numa órbita segura.

A quarta missão do New Glenn tinha como objetivo transportar 48 satélites para se juntarem à constelação de banda larga Leo da Amazon.

“A FAA está ciente de que o veículo New Glenn da Blue Origin apresentou uma anomalia durante um teste estático de ignição na plataforma de lançamento no Cabo Canaveral, na Florida, por volta das 21:00, hora local, do dia 28 de maio”, disse a agência em comunicado à CNN. “Este teste não estava dentro do âmbito das atividades licenciadas pela FAA. Não houve impacto no tráfego aéreo. Contactem a Blue Origin para obter mais informações”.

A Blue Origin não respondeu imediatamente a um pedido de comentário adicional.

“A NASA está ciente da anomalia ocorrida esta noite no Complexo de Lançamento 36, envolvendo o foguetão New Glenn da Blue Origin na Estação da Força Espacial do Cabo Canaveral”, disse o responsável da NASA, Jared Isaacman. “Os voos espaciais são implacáveis ​​e o desenvolvimento de novas capacidades de lançamento de carga pesada é extraordinariamente difícil. Trabalharemos com os nossos parceiros para apoiar uma investigação completa desta anomalia, avaliar os impactos nas missões a curto prazo e retomar os lançamentos de foguetões.”

De acordo com um comunicado divulgado pela Força Espacial dos EUA, os responsáveis ​​pela área de testes estão a coordenar-se com a Blue Origin e os seus parceiros para determinar a causa exata da anomalia.

“O Campo de Testes Leste serve como área de testes e treino do Departamento de Defesa, apoiando atividades críticas de desenvolvimento, teste, avaliação e lançamento que promovem a segurança nacional e as capacidades espaciais”, refere o comunicado. “Estas operações envolvem frequentemente sistemas em desenvolvimento e tecnologias emergentes, e a natureza destes testes acarreta riscos inerentes, incluindo o potencial para anomalias”.

A Blue Origin alertou num comunicado nas redes sociais, já esta sexta-feira, que os destroços do incidente “podem chegar à costa nos próximos dias”.

“Se encontrar algum detrito, não lhe toque nem se aproxime dele para sua segurança”, disse a empresa na publicação.

Altos e baixos do New Glenn

O voo inaugural do New Glenn - o primeiro foguetão orbital da Blue Origin - a 16 de janeiro de 2025, foi considerado um sucesso. Mas a empresa não atingiu o seu objetivo adicional de guiar o primeiro estágio do foguetão de volta para uma aterragem segura numa plataforma marítima após a descolagem. Posteriormente, a empresa atribuiu a falha na tentativa de recuperação a motores que não reacenderam corretamente.

Esta manobra de aterragem, concebida para permitir que a Blue Origin reforme e reutilize as fases iniciais dos foguetões - tal como a SpaceX faz com os seus foguetões Falcon - tem como objetivo poupar dinheiro e reduzir o custo dos lançamentos. Se o New Glenn obtiver um sucesso consistente com a reutilização desta forma, poderá potencialmente diminuir a dominância da SpaceX no setor.

A Blue Origin passou 10 meses a melhorar o veículo para garantir uma aterragem bem-sucedida do foguete propulsor, e o segundo lançamento do New Glenn, em novembro de 2025, decorreu aparentemente sem problemas. O foguetão propulsor aterrou em segurança e o voo também enviou uma carga útil importante, uma missão histórica da NASA chamada Escapade, na sua viagem sinuosa até Marte.

A empresa celebrou a aterragem do foguetão propulsor após o terceiro voo do New Glenn, em abril, mas o CEO da Blue Origin, Dave Limp, reconheceu numa publicação no X que a perda do satélite da AST SpaceMobile foi tudo menos ideal.

"Embora estejamos satisfeitos com a recuperação nominal do foguete propulsor, claramente não entregámos a missão que o nosso cliente desejava e que a nossa equipa esperava", publicou Limp na altura. "Os dados preliminares sugerem que, na nossa segunda queima do GS2, um dos motores BE-3U não produziu impulso suficiente para atingir a nossa órbita alvo."

As ambições lunares da Blue Origin

Em janeiro, a Blue Origin anunciou que iria suspender os voos do seu foguetão de turismo espacial, conhecido como New Shepard, durante dois anos para se concentrar no desenvolvimento de módulos de aterragem lunar tripulados. O New Shepard realizava voos de 10 minutos transportando celebridades, convidados especiais e aventureiros ricos até à fronteira do espaço desde 2021.

Tanto a empresa de Bezos como a SpaceX têm contratos com a NASA para desenvolver veículos capazes de transportar astronautas do espaço até à superfície da Lua para o programa Artemis. A SpaceX planeia utilizar o seu megarroquete Starship - um gigantesco sistema de foguetões que o CEO Elon Musk concebeu originalmente para viagens a Marte - para a tarefa, e esperava realizar as primeiras tentativas de aterragem humana nos planos da NASA. No entanto, o Starship ainda está na fase inicial de desenvolvimento e, nos últimos dois anos, os protótipos explodiram durante breves voos de teste suborbitais.

Entretanto, a Blue Origin está a construir um módulo de aterragem lunar que se assemelha mais a um veículo tradicional ao estilo Apollo. Mas a empresa ainda não realizou um voo de teste. Uma versão mais pequena e não tripulada do módulo de aterragem deveria ser lançada para a Lua num foguetão New Glenn ainda este ano.

O secretário dos Transportes, Sean Duffy, emitiu alertas às empresas concorrentes em outubro, quando também desempenhava as funções de administrador interino da NASA: indicou que a NASA poderia utilizar o módulo de aterragem da Blue Origin para fazer regressar os humanos à Lua já em 2028, caso o módulo da SpaceX estivesse muito atrasado.

"Se a SpaceX estiver atrasada, mas a Blue Origin conseguir fazê-lo mais cedo, ótimo para a Blue Origin", disse Duffy ao programa "Squawk Box", da CNBC, em outubro. "Mas... não vamos esperar por uma única empresa. Vamos avançar e ganhar a segunda corrida espacial contra os chineses."

Dado que os responsáveis ​​pela supervisão estavam céticos quanto à possibilidade de qualquer um dos módulos de aterragem estar pronto para uma aterragem lunar em 2028, resta também saber se algum dos veículos estará pronto para completar uma missão de teste tripulada em órbita baixa da Terra no próximo ano, como espera o administrador da NASA, Isaacman.

Não é claro como a anomalia da noite desta quinta-feira afetará as ambições lunares da Blue Origin no futuro.

"Forneceremos informações sobre quaisquer impactos à equipa de investigação e desenvolvimento da NASA".

“Os programas Artemis e Moon Base serão disponibilizados assim que estiverem disponíveis”, disse Isaacman na sua publicação.

Jackie Wattles e Amanda Jackson, da CNN, contribuíram para esta reportagem