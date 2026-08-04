Mais de 400 pessoas detidas por incêndios em França que queimaram 120 mil hectares

Agência Lusa , JS
Há 29 min
Incêndio na região de Gironda, França (EPA)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Entre os suspeitos estão 156 menores. Todos são acusados de ligação aos fogos florestais que atingem o país este verão

Mais de 400 pessoas foram detidas, incluindo 156 menores, por suspeita de ligação aos incêndios florestais em França, que queimaram 120 mil hectares desde o início do verão, anunciou esta terça-feira o ministro do Interior francês.

Das 402 pessoas detidas, 156 são menores e 36 estão sob custódia, seja por condenação ou por aguardarem julgamento, referiu o ministro do Interior, Laurent Nuñez, em conferência de imprensa.

No total, "desde o início da época, tivemos 14.540 focos de incêndio" numa área ardida de 120 mil hectares, acrescentou, garantindo que "a situação está a melhorar".

As autoridades, no entanto, monitorizam de perto várias áreas, com o ministro do Interior a citar o litoral mediterrânico (sudeste), o vale do Ródano (centro-leste) e o oeste, onde deflagrou um incêndio em Morbihan, na Bretanha.

"Obviamente, continuamos extremamente vigilantes, uma vez que as condições meteorológicas permanecem favoráveis aos incêndios florestais", explicou.

A agência meteorológica Météo-France manteve o aviso laranja de onda de calor para quarta-feira em 13 departamentos (em comparação com 16 na terça-feira), incluindo Drôme (sudeste), onde um incêndio iniciado na segunda-feira já consumiu 280 hectares, segundo o ministro.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O sistema de alerta francês tem quatro níveis, do verde (sem vigilância específica) ao vermelho (vigilância absoluta), incluindo os níveis amarelo e laranja.

Nove em cada dez incêndios florestais são causados por humanos, sendo os raios responsáveis por grande parte dos restantes 10%.

Os maiores incêndios da temporada em França, no entanto, foram acidentais, de acordo com as primeiras conclusões.

Em França, 2026 já bateu o recorde de área ardida em vinte anos de medições por satélite, segundo o Sistema Europeu de Monitorização de Incêndios (EFFIS).

As florestas estão a arder com muito mais facilidade porque a vegetação e o solo estão extremamente secos há meses, um fenómeno agravado pelas recentes ondas de calor excecionais.

De acordo com um estudo publicado na quinta-feira pelos climatologistas do grupo World Weather Attribution, as alterações climáticas causadas pelas atividades humanas estão a tornar a seca atual mais severa.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Fogos Incendios florestais Franca Incendios frança Fogos Florestais
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Europa

09:20

"O Norte de África sempre foi uma zona de trânsito, O problema não são os seus cidadãos originários, serão os da África Subsaariana"

Há 13 min

Mais de 400 pessoas detidas por incêndios em França que queimaram 120 mil hectares

Há 29 min
02:13

"Tem sorte por ser menor": entre os migrantes que entraram em Ceuta, há quem nem tenha idade para ir à escola

Há 44 min

Nova bebé real de Inglaterra nasce em Lisboa

Há 3h e 35min
Mais Europa

Mais Lidas

Criança de 20 meses morre após ficar fechada ao calor no carro do pai que se despistou em Fuerteventura

Hoje às 10:30

Bebia sangue e deixava cadáveres de animais à porta de igrejas: foi apanhado pelas autoridades e internado numa unidade hospitalar

Hoje às 08:58

Confirmadas as primeiras mortes num surto de ciclosporíase nos EUA

Ontem às 18:04

Com a ameaça de uma guerra à vista, o Japão volta a fazer o que não faz desde a Segunda Guerra Mundial

Hoje às 08:02

"Nunca tínhamos visto nada assim": Rússia abate "raro" drone português

Ontem às 19:18

Transporta 49,5 quilogramas de explosivo e pode atingir 650 km/h: Rússia avança para a produção em série do novo míssil de cruzeiro S8000 Banderol

Ontem às 11:13

Operação histórica: imagens de satélite captam corrida para recuperar Starship da SpaceX com 52 metros no Oceano Índico

Hoje às 08:34

IUC vai mudar: saiba quando passa a pagar e em quantas prestações

Hoje às 12:18

Nova bebé real de Inglaterra nasce em Lisboa

Há 3h e 35min

Campeão nacional de triatlo atropelado por condutor sob influência de droga em Espanha

Hoje às 12:50

Autocarro embate contra o Hospital de Tomar. Há um morto e três feridos

Hoje às 15:07

Discussão entre funcionários termina em esfaqueamento em restaurante no Porto

Ontem às 16:14