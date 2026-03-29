Incêndio no Gerês já se encontra dominado

Há 2h e 32min

O incêndio deflagrou pelas 13:45 de sábado na freguesia de Vilar da Veiga

O incêndio que deflagrou na tarde de sábado, no Parque Nacional da Peneda Gerês, em Terras de Bouro, distrito de Braga, já foi considerado dominado, disse à Lusa fonte do Comando Sub-Regional do Cávado.

Segundo a fonte, o fogo entrou em resolução cerca das 12:00, mas os meios mantêm-se no terreno para os trabalhos de rescaldo.

No combate às chamas estão envolvidos várias corporações de bombeiros da zona, elementos do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), a GNR e um meio aéreo que deverá desmobilizar “em breve”.

O incêndio deflagrou pelas 13:45 de sábado na freguesia de Vilar da Veiga, concelho de Terras de Bouro, no distrito de Braga.

Por volta das 12:23 encontravam-se no local 80 operacionais auxiliados por 21 veículos e um meio aéreo, de acordo com o 'site' da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.