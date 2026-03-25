Incêndio em prédio de 12 andares obriga à retirada de dezenas de moradores em Oeiras

Daniela Rodrigues
Há 38 min
Incêndio Carnaxide

Até ao momento, não há registo de feridos

Um incêndio deflagrou na manhã desta quarta-feira num edifício de 12 andares, em Carnaxide, Oeiras, obrigando à retirada de cerca de 40 a 50 residentes. O fogo já foi extinto e os moradores autorizados a voltar ao prédio.

A TVI e CNN Portugal sabem que o fogo teve origem num dos pisos do prédio, mobilizando vários meios de socorro para o local. Por precaução, todos os moradores foram retirados do edifício. 

Até ao momento, não há registo de feridos.

As autoridades procederam ao corte do trânsito nas imediações, de forma a facilitar os trabalhos das equipas de emergência, que continuam no terreno a combater as chamas e a garantir a segurança da estrutura.

As causas do incêndio ainda estão por apurar.

Temas: Fogo Residentes Oeiras Incêndio

Crime e Justiça

Incêndio em prédio de 12 andares obriga à retirada de dezenas de moradores em Oeiras

Há 38 min

Incendiário reincidente nega ter ateado incêndio de forma intencional em Águeda

Há 1h e 31min

PSP detém 10 suspeitos de tráfico de droga na Alta de Lisboa

Há 1h e 33min

Homem brutalmente agredido em bar de Alcochete. Suspeito detido

Há 3h e 37min
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Assistente de bordo da Air Canada encontrada fora do avião, ainda presa ao assento, após queda

23 mar, 19:14

Morreu José Maria Ricciardi, antigo gestor do BES

Há 3h e 42min

Isaltino e outros 22 responsáveis da Câmara de Oeiras acusados de desviarem 150 mil euros em 1441 refeições

Ontem às 20:09

Contribuintes travam batalha contra o Fisco para recuperar 300 milhões por imposto "ilegal" nos combustíveis

Ontem às 07:00

Euromilhões: esta é a chave desta terça-feira

Ontem às 20:12

Sete horas depois, A1 parcialmente reaberta em Gaia após corte por incêndio em camião de cerveja

Ontem às 11:28

Vivem há anos nas casas, pagaram por isso e estão a ser despejados. Moradores suspeitam da venda dos seus apartamentos

Hoje às 07:00

"Portugal desenvolveu esta tecnologia ainda antes do início da guerra na Ucrânia". Eslováquia quer drones nacionais

Ontem às 22:05

"Nunca recebi no meu consultório um homem que se deitasse no divã e falasse 'estou destruído porque hoje deixei o meu bebé na creche'. Mas ouço isso toda a semana das mulheres"

21 mar, 22:00

Detido um dos "mentores" do grupo de WhatsApp que combinava atentados em escola de Oeiras

Ontem às 19:00

Aguiar-Branco pede inquérito a afirmações de deputada Isabel Moreira sobre "assassinato de Gisberta" após queixa de Hugo Soares

Ontem às 19:36

Von der Leyen alerta que Europa atravessa “momento perigoso”

Ontem às 06:05