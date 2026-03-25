Incêndio em prédio de 12 andares obriga à retirada de dezenas de moradores em Oeiras

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Até ao momento, não há registo de feridos

Um incêndio deflagrou na manhã desta quarta-feira num edifício de 12 andares, em Carnaxide, Oeiras, obrigando à retirada de cerca de 40 a 50 residentes. O fogo já foi extinto e os moradores autorizados a voltar ao prédio.

A TVI e CNN Portugal sabem que o fogo teve origem num dos pisos do prédio, mobilizando vários meios de socorro para o local. Por precaução, todos os moradores foram retirados do edifício.

Até ao momento, não há registo de feridos.

As autoridades procederam ao corte do trânsito nas imediações, de forma a facilitar os trabalhos das equipas de emergência, que continuam no terreno a combater as chamas e a garantir a segurança da estrutura.

As causas do incêndio ainda estão por apurar.