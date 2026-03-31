Alcobaça. Incêndio em casa de férias mobiliza bombeiros

Há 1h e 33min

Não há registo de vítimas

Um incêndio deflagrou na madrugada desta terça-feira numa casa de férias em Paredes da Vitória, no concelho de Alcobaça.

O alerta foi dado cerca das 04:00, levando à rápida mobilização dos bombeiros para o local. As chamas atingiram uma casa de férias gerando preocupação devido à proximidade de outras residências e de um parque de campismo.

Não há registo de vítimas. A intervenção rápida dos operacionais evitou a propagação do incêndio a casas vizinhas.

Os trabalhos de combate e rescaldo prolongaram-se até às 05:45.

As causas do incêndio estão por apurar.