Alcobaça. Incêndio em casa de férias mobiliza bombeiros

Daniela Rodrigues
Há 1h e 33min
Bombeiros (Getty Images)

Não há registo de vítimas

Um incêndio deflagrou na madrugada desta terça-feira numa casa de férias em Paredes da Vitória, no concelho de Alcobaça.

O alerta foi dado cerca das 04:00, levando à rápida mobilização dos bombeiros para o local. As chamas atingiram uma casa de férias gerando preocupação devido à proximidade de outras residências e de um parque de campismo. 

Não há registo de vítimas. A intervenção rápida dos operacionais evitou a propagação do incêndio a casas vizinhas.

Os trabalhos de combate e rescaldo prolongaram-se até às 05:45. 

As causas do incêndio estão por apurar.

Temas: Fogo Paredes da Vitória Alcobaça Incêndio

País

ILGA classifica exame genético obrigatório a atletas um ataque à comunidade

Há 26 min

Tribunal de Coimbra entrega filha a pai suspeito de abuso

Há 1h e 25min

Alcobaça. Incêndio em casa de férias mobiliza bombeiros

Há 1h e 33min

Mais de metade dos portugueses defende revisão constitucional

Há 2h e 10min
Mais País

Mais Lidas

Como a destruição desta aeronave dos EUA pode afetar a capacidade de detetar ameaças iranianas

Ontem às 12:19

O Irão tem uma nova exigência para pôr fim à guerra – e poderá render milhares de milhões

Ontem às 11:40

"Merece a mais firme reprovação". Portugal condena Israel por impedir patriarca de celebrar missa no Santo Sepulcro

29 mar, 19:04
opinião
Bernardo Mota Veiga

A energia diurna está quase de borla, mas porque é que ninguém fala nisto?

Ontem às 07:45

Forças russas estagnaram perto do "Cinturão de Fortalezas" ucraniano e é "pouco provável" que o consigam conquistar este ano

Ontem às 19:28

Já são mais de 50 mil os militares dos EUA no Médio Oriente. E serão mais ainda

29 mar, 19:00

Tem 77 anos e sobreviveu a um ataque cardíaco. Agora está a tentar dar a volta ao mundo de mota

29 mar, 09:00

Ilha de Kharg: a salvação económica do Irão que Trump diz querer tomar

Ontem às 11:52

Motociclista sem carta foge da A41 após queda e deixa pendura ferida na autoestrada

Ontem às 13:07

"Preço das garrafas de gás vai ter grande aumento esta quarta-feira": 3€ num caso, 15€ noutro

Ontem às 19:09

Pai do menor acusado de matar a mãe em Vagos não se opôs à medida tutelar proposta pelo Ministério Público

Ontem às 21:23

Céline Dion faz grande anúncio

Ontem às 20:39