Cinco jovens morrem após incêndio em arrecadação de prédio em Barcelona

António Guimarães
Há 1h e 28min

Amigos contam que o grupo costumava reunir-se ali. O mais velho tinha apenas 18 anos

Cinco jovens morreram e outras quatro pessoas ficaram feridas na sequência de um trágico incêndio num bloco de apartamentos com cinco andares em Manlleu, na província de Barcelona.

O fogo na noite desta segunda-feira numa arrecadação que ficava no telhado do edifício, embora ainda não se saiba a causa para as chamas terem deflagrado.

Sabe-se, isso sim, que cinco jovens - um de 14 anos, dois de 15, outro de 16 e outro de 18 - acabaram por não conseguir escapar do local.

Sem certezas até ao momento, as autoridades suspeitam que o incêndio terá começado num colchão, acabando por propagar-se muito rapidamente, provocando fumo denso que acabou por asfixiar até à morte os cinco jovens.

Descartada está a hipótese de uma explosão, confirmaram fontes das autoridades ao El País.

As imagens que chegaram do local mostram que a pequena arrecadação com cerca de nove metros quadrados foi totalmente impactada pelas chamas, embora nenhuma das evidências aponte para a hipótese de uma explosão, que teria deixado outro tipo de marcas.

Citados pelo El País, amigos das vítimas confirmaram que o grupo costumava estar naquele local, por norma abandonado, para passar algum tempo.

Enquanto se apuram as causas do incêndio, o governo regional já enviou uma mensagem de apoio às famílias. “É um acontecimento dramático que consternou o governo”, garantiu a porta-voz, Sílvia Paneque, que confirmou que o presidente da Região Autónoma da Catalunha, Salvador Illa, e a conselheira do Interior, Núria Parlon, marcaram presença num minuto de silêncio em honra das vítimas.

