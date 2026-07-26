Já há 13 concelhos em perigo máximo de incêndio. E situação vai agravar-se já na segunda-feira

Agência Lusa , NM
Há 22 min
Incêndio em Vouzela (Lusa/ Paulo Novais)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Nível de alerta mais elevado abrange os concelhos Bragança, Covilhã, Belmonte, Tomar, Castelo de Vide, Marvão, Portalegre, Monchique, Portimão, Silves, Loulé, São Brás de Alportel e Tavira

Treze concelhos do interior Norte e Centro e do distrito de Faro estão este domingo em perigo máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O nível de alerta mais elevado abrange os concelhos Bragança, Covilhã, Belmonte, Tomar, Castelo de Vide, Marvão, Portalegre, Monchique, Portimão, Silves, Loulé, São Brás de Alportel e Tavira.

O IPMA colocou ainda em perigo muito elevado cerca de uma centena de concelhos, sobretudo do interior Norte e Centro.

O perigo de incêndio deverá aumentar muito a partir de segunda-feira, altura em que praticamente todo o território continental enfrentará um perigo máximo ou muito elevado, com o aumento das temperaturas, que já levou o IPMA a pôr praticamente todo o território continental em avisos amarelo, o menos grave.

O perigo de incêndio rural determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas 24 horas anteriores.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O IPMA prevê para este domingo no continente céu pouco nublado ou limpo e vento por vezes forte na faixa costeira ocidental, apontando uma pequena descida da temperatura mínima e subida da máxima.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 12 graus Celsius (Bragança) e os 21 (Faro) e as máximas entre os 25 (Porto, Aveiro e Sagres) e os 35 graus (Évora e Beja).

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Fogo Incêndios IPMA
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Meteorologia

Já há 13 concelhos em perigo máximo de incêndio. E situação vai agravar-se já na segunda-feira

Há 22 min

O calor está a chegar. Termómetros atingem os 41 graus já na segunda-feira

Ontem às 09:30
01:37

Vai um mergulho a Norte? Água do mar está mais quente do que no Algarve

24 jul, 15:11
04:33

"Pequena injeção de ar quente" vai afetar interior de Portugal

21 jul, 09:10
Mais Meteorologia

Mais Lidas

Já está à venda e custa oito mil euros. O frigorífico humano é a nova invenção para lidar com o calor

Ontem às 01:42

Um casamento, um acidente e uma acusação: como um jovem casal perdeu o futuro que tinha pela frente

Ontem às 09:00

“Cara de Ozempic”, queda de cabelo, problemas intestinais. Afinal, quais os efeitos secundários dos medicamentos GLP-1 para a perda de peso?

Ontem às 14:28

Luís Neves tem, afinal, 50 hectares de terrenos no Alentejo, a maioria comprados nos últimos dois anos

23 jul, 21:28

Ninguém entra. Os pedidos fazem-se da rua e as pizzas descem da varanda

Ontem às 16:00

"Perderam o exame da minha filha e ainda tenho de adiantar dinheiro ao Estado para o corrigirem?": Governo garante equidade nos exames mas muitos dizem o contrário

24 jul, 07:00

"Kaká" era "extremamente cuidadosa" para as crianças. Funcionária que se esqueceu de menina de 18 meses no carro arrisca cinco anos de prisão

24 jul, 13:56

Carrinha atropela várias pessoas em celebração LGBTQIA+ em Berlim. Há pelo menos um morto

Ontem às 21:55

Trump fracassou no Jantar dos Correspondentes da Casa Branca - e provou o propósito do evento

Ontem às 10:14

Governo coloca aeroporto do Montijo como “parte da resposta à necessidade aeroportuária da região de Lisboa”

Ontem às 09:13

Arde Madrid, arde Bordéus. Já ardeu o equivalente a cinco Lisboas e tudo aponta para "condições muito piores nas próximas horas"

Ontem às 16:28

Euromilhões: esta é a chave desta sexta-feira

24 jul, 20:30