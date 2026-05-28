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Queima acaba em incêndio florestal: homem de 72 anos detido pela GNR em Famalicão

Agência Lusa , MSM
Há 1h e 11min
GNR
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Autoridades apreenderam ferramentas, acendalhas e luvas usadas na realização da queima

A GNR deteve, na terça-feira, um homem de 72 anos suspeito de provocar um incêndio florestal na sequência de uma queima de sobrantes, em Vila Nova de Famalicão, revelou esta quinta-feira aquela força.

Em comunicado, a GNR refere que a queima foi realizada “sem o cumprimento das condições de segurança legalmente exigidas, situação que originou a propagação do fogo”.

“No âmbito da ação, foram apreendidos um engaço, uma forquilha, uma enxada, bem como acendalhas e luvas utilizadas na realização da queima”, acrescenta.

O detido foi presente a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de termo de identidade e residência.

No comunicado, a GNR relembra que a realização de queimas de sobrantes e queimadas está sujeita a comunicação prévia ou a pedido de autorização, conforme o regime jurídico aplicável.

“Ainda que devidamente autorizadas, estas ações devem ser efetuadas com o estrito cumprimento das normas de segurança definidas pelas entidades competentes, atendendo às condições meteorológicas e ao risco de incêndio rural”, sublinha.

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Temas: Fogo Incêndio Queima Incêndio florestal Vila Nova de Famalicão
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