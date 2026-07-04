Chamas em Setúbal foram domindas, tal como o incêndio em Barcelos

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Relembre-se que o incêndio de Setúbal que começou numa viatura causou dez feridos ligeiros

Um incêndio em Setúbal, que teve origem numa viatura e alastrou a uma zona de mato, foi dado como dominado hoje à 01:00, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

O fogo causou dez feridos ligeiros - oito bombeiros e dois civis -, de acordo com fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal.

O incêndio teve origem numa viatura na Rua da Cascalheira, na zona de Vale de Cobro, em Setúbal, tendo depois alastrado a uma área de mato.

Por volta das 02:45, encontravam-se no terreno 277 operacionais auxiliados por 84 veículos, de acordo com a mesma fonte, notando que a circulação na área está normalizada.

Fonte da GNR disse anteriormente à Lusa que a ocorrência obrigou à evacuação, por precaução, de 25 habitações, num total de 60 pessoas.

Controlado fogo que começou na quinta-feira em Barcelos

O incêndio que deflagrou na quinta-feira em Monte Frelães, concelho de Barcelos (distrito de Braga), entrou em resolução às 00:35, disse hoje à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

No terreno encontram-se 82 operacionais auxiliados por 29 veículos, indicou à Lusa pouco antes das 05:00 fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Cávado.

Também esta madrugada, à 01:00, um incêndio em Setúbal, que teve origem numa viatura e alastrou a uma zona de mato, foi dado como dominado. O fogo causou dez feridos ligeiros - oito bombeiros e dois civis -, de acordo com fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal.

O incêndio que envolve mais meios neste momento é o de Vouzela, distrito de Viseu, onde por volta das 05:00 estavam destacados 1.108 operacionais e 368 viaturas, de acordo com o portal online da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).