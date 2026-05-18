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Incêndio deflagra em veleiro em doca seca de Faro

Agência Lusa , MSM
Há 1h e 36min
Bombeiros (Getty Images)

As chamas começaram pouco antes das 08:00

Um incêndio deflagrou esta segunda-feira de manhã num veleiro estacionado na doca seca, que também é um estaleiro, em Faro, sem causar vítimas, disse à agência Lusa fonte do Comando Sub-Regional do Algarve.

“O alerta para o incêndio, que já está dominado, foi dado às 07:55. Não há vítimas a registar. Desconhecem-se para já as causas do fogo”, indicou a mesma fonte.

Às 08:40, estavam no local 16 operacionais dos Bombeiros de Faro, com o apoio de seis veículos, e a Autoridade Marítima Nacional.

Temas: Fogo Incêndio Faro Veleiro chamas Bombeiros Incêndio em doca seca de Faro

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