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Incêndio em casa nos Açores deixa família de cinco pessoas desalojada

Agência Lusa , MSM
Há 2h e 55min
Bombeiros (Getty Images)

Família acabou por passar a noite em casa de familiares

Um incêndio numa habitação na vila de Rabo de Peixe, no concelho da Ribeira Grande, na ilha de São Miguel, nos Açores, deixou os cinco habitantes desalojados, disse esta terça-feira o comandante dos bombeiros da Ribeira Grande.

O alerta para o incêndio, numa moradia de dois pisos, foi dado pelas 22:02 locais (mais uma hora em Lisboa) de segunda-feira e ficou extinto pelas 23:31 locais.

“O incêndio ficou circunscrito à parte superior [da moradia], precisamente aquela onde estavam os quartos de cama e essa parte ficou sem condições para que as pessoas pudessem permanecer”, segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Grande, José Moniz.

O responsável adiantou à agência Lusa que a família era composta por cinco pessoas que pernoitaram em casa de familiares.

Quem deu o alerta “não sabia se haveria possíveis vítimas no interior”, pelo que os bombeiros deslocaram-se para o local com um pronto-socorro médio, um autotanque e uma ambulância de socorro, indicou.

Uma vez no local, não se confirmou a existência de vítimas no interior da moradia atingida pelas chamas, sendo preocupação dos bombeiros evitar que o incêndio passasse para as habitações contíguas.

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As causas do incêndio são desconhecidas.

No local estiveram 15 operacionais dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Grande, apoiados por cinco viaturas, a PSP e elementos do Serviço Municipal de Proteção Civil da Ribeira Grande.

Temas: Fogo Incêndio Açores Desalojados Bombeiros
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