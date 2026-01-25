Incêndio num prédio em Cascais causa cinco feridos ligeiros e nove desalojados

Há 3h e 54min

Um incêndio num prédio em Cascais causou no sábado cinco feridos ligeiros e nove desalojados, indicou à Lusa a Proteção Civil.

O alerta do fogo, num terceiro andar de um prédio localizado na Rua da Torre, foi dado às 19:35.

Segundo o Comando Sub-regional da Grande Lisboa da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o realojamento dos desalojados foi providenciado pela Câmara Municipal de Cascais.

No combate às chamas estiveram envolvidos 23 bombeiros das corporações de Cascais, Alcabideche e Estoril, apoiados por 10 viaturas.