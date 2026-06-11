Incêndio em Terras de Bouro obriga a reforço de meios e mobiliza mais de 100 operacionais

Agência Lusa , MSM
Há 23 min
Incêndio na Covilhã
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Três meios aéreos foram mobilizados para apoiar o combate às chamas

O incêndio que deflagrou pelas 20:00 de quarta-feira, no concelho de Terras de Bouro, distrito de Braga, está a ser combatido por 117 operacionais, apoiados por 30 viaturas e três meios aéreos, após um reforço de meios.

Às 10:25, fonte do Comando Sub-regional do Cávado adiantou à agência Lusa que o incêndio, com origem na freguesia de Valdosende, continua a lavrar em zona de mato, sublinhando que o combate às chamas “está a decorrer favoravelmente”, não havendo casas em risco.

Segundo a mesma fonte, na manhã desta quinta-feira houve reforço de meios, nomeadamente de três meios aéreos, que se deslocaram para o local cerca das 09:00.

Pelas 10:30, segundo a página da Internet da Proteção Civil, o incêndio estava a ser combatido por 117 operacionais, apoiados por 30 viaturas e três meios aéreos.

Às 06:30, o combate às chamas mobilizava 75 operacionais de várias corporações de bombeiros, apoiados por 18 veículos, estando “a consumir uma área de mato numa encosta de difícil acesso”, indicou na ocasião o Comando Sub-regional do Cávado.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Fogo Bombeiros Proteção Civil Terras de Bouro Braga

Relacionados

Temperaturas até 40 graus colocam quase 100 concelhos em perigo máximo de incêndio
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

País

Euribor sobe nos três prazos e taxa a três meses atinge máximo desde março de 2025

Há 10 min

Incêndio em Terras de Bouro obriga a reforço de meios e mobiliza mais de 100 operacionais

Há 23 min

Vai à praia de transportes? Há reforços nas ligações ao litoral do Grande Porto

Há 32 min

Onze detidos e mais de 9.200 doses de droga apreendidas em operação no Grande Porto

Há 1h e 22min
Mais País

Mais Lidas

Piloto acusado de realizar centenas de voos comerciais sem licença durante anos

Ontem às 08:26

Mulher morre após ser esfaqueada pela prima durante discussão em Sintra

Ontem às 10:07

Assim será a nova ponte sobre o Douro: carros, comboios de alta velocidade, bicicletas e peões

9 jun, 13:55

Investigação portuguesa mostra que consumo de proteína animal em vez de vegetal só tem vantagens acima dos 65 anos

Ontem às 11:59

“Estar bem é conseguir viver com o que sentimos. Mesmo quando não é confortável”

Ontem às 08:00
opinião
Paulo Portas

"Não para lá de 2027, os modelos de inteligência artificial serão capazes de produzir o próximo modelo sem intervenção humana"

7 jun, 22:29

SIRESP: presidente renomeado pelo Governo pagou milhares em multas e devolveu dinheiro ao Estado

Ontem às 20:32

Condutor que circulou em contramão na Marginal de Cascais identificado pelas autoridades

Ontem às 11:41

SIRESP pagou 75 euros por hora a consultor que estudou com o presidente

Ontem às 20:34

Governo esclarece: areal das praias é livre mas há duas exceções

5 jun, 14:56

Trump queria ser a estrela do Mundial, mas a política pode estragar a festa

Ontem às 17:33

Matou o pai para defender a mãe. Agora foi preso por vender droga a famosos

9 jun, 11:07