Incêndio em Terras de Bouro obriga a reforço de meios e mobiliza mais de 100 operacionais

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Três meios aéreos foram mobilizados para apoiar o combate às chamas

O incêndio que deflagrou pelas 20:00 de quarta-feira, no concelho de Terras de Bouro, distrito de Braga, está a ser combatido por 117 operacionais, apoiados por 30 viaturas e três meios aéreos, após um reforço de meios.

Às 10:25, fonte do Comando Sub-regional do Cávado adiantou à agência Lusa que o incêndio, com origem na freguesia de Valdosende, continua a lavrar em zona de mato, sublinhando que o combate às chamas “está a decorrer favoravelmente”, não havendo casas em risco.

Segundo a mesma fonte, na manhã desta quinta-feira houve reforço de meios, nomeadamente de três meios aéreos, que se deslocaram para o local cerca das 09:00.

Pelas 10:30, segundo a página da Internet da Proteção Civil, o incêndio estava a ser combatido por 117 operacionais, apoiados por 30 viaturas e três meios aéreos.

Às 06:30, o combate às chamas mobilizava 75 operacionais de várias corporações de bombeiros, apoiados por 18 veículos, estando “a consumir uma área de mato numa encosta de difícil acesso”, indicou na ocasião o Comando Sub-regional do Cávado.