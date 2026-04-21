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Incêndio aproxima-se de Mosteirinho, na Serra do Caramulo. Vento dificulta operações

Francisca Genésio | Andreia Miranda
Há 1h e 19min
Bombeiros (Getty Images)

Bom dia. Incêndio aproxima-se de mosteirinho, serra do Caramulo, Tondela. 63 op no terreno, acionado meio aéreo e pedido reforço de operacionais. Vento está a dificultar operações e o comando diz me que será difícil controlá-lo nas próximas horas. Vamos seguir para lá assim que possível

Foi já acionado um meio aéreo

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Um incêndio está a lavrar na Serra do Caramulo, no concelho de Tondela, e aproxima-se da localidade de Mosteirinho, mobilizando um forte dispositivo no terreno.

Segundo o site da Proteção Civil, estão no local 132 operacionais apoiados por 39 viaturas, tendo já sido acionado um meio aéreo e pedido o reforço de operacionais.

O fogo, cujo alerta foi dado às 06:02, deflagrou na Serra do Caramulo, na zona de São João do Monte e Mosteirinho Corte, no concelho de Tondela, no distrito de Viseu, e não está a colocar populações em risco.

O vento está a dificultar as operações de combate, criando condições adversas no terreno.

À CNN Portugal, fonte do comando indica que o incêndio poderá ser difícil de controlar nas próximas horas, devido à intensidade e propagação do fogo.

Temas: Fogo Bombeiros Serra do Caramulo
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