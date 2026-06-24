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Incêndio com números "bastante consideráveis" assusta Loulé

Agência Lusa , AG
Há 1h e 48min
Incêndio em Fornos de Algodres (Miguel Pereira da Silva/Lusa)
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Autoridades garantem que combate ao fogo está a "decorrer favoravelmente" depois de um início complicado

O incêndio que lavra desde terça-feira de manhã na freguesia do Ameixial, em Loulé, continua com uma frente ativa e conta com 390 operacionais no terreno, contabilizando já quatro feridos.

No local estão também 135 meios técnicos apoiados por 10 máquinas de rastos.

À Lusa, o Comandante Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve, Rui Fernandes, confirmou que o combate ao incêndio está a "decorrer favoravelmente".

Segundo o segundo comandante regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve, Abel Gomes, a velocidade inicial de propagação chegou aos 1.000 metros por hora, com uma taxa de expansão de 90 hectares por hora, números que classificou como "bastante consideráveis".

Segundo Abel Gomes, o incêndio, desde a fase inicial, teve a seu favor ventos fortes, acompanhados de rajadas, que provocaram projeções de partículas incandescentes a mais de 500 metros de distância, o que dificultou o acompanhamento dos bombeiros na progressão do incêndio.

"Portanto, era um incêndio muito mais rápido do que aquilo que nós conseguíamos combater", salientou, acrescentando que a Estrada Nacional (EN) 2 continua cortada, no lugar de Besteiros, em ambos os sentidos, como medida preventiva.

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No pico do incêndio estiveram também estiveram empenhados 12 meios aéreos.

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Temas: Fogo Algarve Loulé Ameixial Incêndio
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