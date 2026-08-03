Jovem detido por causar incêndio florestal com motorroçadora em Celorico da Beira

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O fogo causado consumiu cerca de 1,5 hectares, ocupados “essencialmente por giestas e pasto”

Um jovem de 18 anos foi detido pela GNR, na sexta-feira, por incêndio rural no concelho de Celorico da Beira, que terá sido provocado pelo uso de uma motorroçadora durante trabalhos em espaço florestal.

O suspeito foi detido por elementos do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) do Destacamento Territorial da Guarda.

“Na sequência de um foco de incêndio, os elementos do SEPNA deslocaram-se de imediato ao local e […] foi possível apurar que o suspeito se encontrava a realizar trabalhos em espaço florestal com recurso a uma motorroçadora, tendo dado origem ao incêndio”, adiantou o Comando Territorial da GNR da Guarda em comunicado.

O fogo causado consumiu cerca de 1,5 hectares, ocupados “essencialmente por giestas e pasto”, acrescentou a GNR.

Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Celorico da Beira.

“Os trabalhos agrícolas e florestais com recurso a máquinas devem respeitar as restrições em vigor durante o período de perigo de incêndio rural”, recordou a GNR.

As autoridades aconselham ainda os cidadãos a consultar “o nível de perigo de incêndio rural e a adotar todas as medidas de prevenção antes da realização destes trabalhos”.

Já qualquer foco de incêndio ou comportamento de risco deve ser comunicado de imediato através do 112.