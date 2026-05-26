Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Incêndio no armazém da DHL em Vialonga em fase de rescaldo

Agência Lusa , TFR
Há 30 min
Bombeiros (Getty Images)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

O incêndio foi combatido por 130 operacionais, com o apoio de 50 veículos

Mais de uma dezena de operacionais estavam às 08:30 desta terça-feira em trabalhos de rescaldo do incêndio no complexo de armazéns logísticos da DHL em Vialonga, Vila Franca de Xira, segundo a proteção civil.

O fogo, cujo alerta foi dado às 12:55 de segunda-feira, teve início na zona de cobertura do complexo de armazéns da DHL, em Vialonga, no concelho de Vila Franca de Xira, no distrito de Lisboa, que ficou destruído.

“O incêndio ainda se propagou a uma empresa contigua, mas foi rapidamente resolvido. No combate ao incêndio um bombeiro ficou com ferimentos ligeiros, por trauma, tendo sido transportado ao Hospital de Vila Franca de Xira”, disse à Lusa fonte do Comando Sub-Regional da Grande Lisboa.

A mesma fonte disse que o incêndio entrou em fase de rescaldo às 20:30 de segunda-feira.

“Às 08:30, 14 operacionais das corporações de bombeiros de Alverca, Vialonga e Póvoa de Santa Iria, com o apoio de quatro veículos continuavam no local em trabalhos de rescaldo”, disse.

Na segunda-feira, o incêndio foi combatido por 130 operacionais, com o apoio de 50 veículos.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Fogo em armazém Vila Franca de Xira Bombeiros Rescaldo
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

País

Incêndio no armazém da DHL em Vialonga em fase de rescaldo

Há 30 min

Tribunal de Setúbal decide regresso a França das crianças abandonadas em Alcácer do Sal

Há 52 min
02:56

Foi visto a entrar na água e a PSP encontrou roupa e telemóvel: decorrem buscas por estudante no Mondego

Há 1h e 28min
06:24

"Caos nos aeroportos" preocupa turismo. Setor critica falhas no novo sistema de fronteiras

Há 1h e 40min
Mais País

Mais Lidas

Todos os fins de semana há milhares de pessoas à caça de tesouros nestas ruas

24 mai, 12:00

A inteligência artificial transformou a Samsung numa empresa de milhares de milhões. Os trabalhadores exigem uma fatia maior do bolo

24 mai, 22:00

Clientes da MEO relatam vários problemas nos serviços

Ontem às 20:18

“Não são apenas cocktails e pores do sol”: venderam a casa no Colorado para viver num veleiro

24 mai, 09:00

Os navios de cruzeiro estão a navegar para um destino fantasma que não aparece em nenhum mapa

24 mai, 18:00

Nome de código "Skythen": como a Rússia se prepara para colocar mísseis nucleares no fundo do mar

Ontem às 13:54

Aluno de seis anos morre em escola do Seixal

Ontem às 14:31

"É um abuso": concessões de praia não podem proibir os banhistas de colocar chapéus de sol à sua frente, avisa APA

Ontem às 14:31

Praticamente impossível de intercetar e usado pela terceira vez: Rússia dispara poderoso míssil balístico em ataque contra Kiev

Ontem às 10:06

Novo incêndio lavra nas instalações da DHL em Vialonga. Um bombeiro ferido

Ontem às 14:07

"Os russos vão ter de se habituar": o rumo da guerra mudou e o Kremlin já não consegue esconder

Hoje às 07:00

Já se sabe qual será a casa do Torreense na Liga Europa

Hoje às 06:14