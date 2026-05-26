Incêndio no armazém da DHL em Vialonga em fase de rescaldo

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O incêndio foi combatido por 130 operacionais, com o apoio de 50 veículos

Mais de uma dezena de operacionais estavam às 08:30 desta terça-feira em trabalhos de rescaldo do incêndio no complexo de armazéns logísticos da DHL em Vialonga, Vila Franca de Xira, segundo a proteção civil.

O fogo, cujo alerta foi dado às 12:55 de segunda-feira, teve início na zona de cobertura do complexo de armazéns da DHL, em Vialonga, no concelho de Vila Franca de Xira, no distrito de Lisboa, que ficou destruído.

“O incêndio ainda se propagou a uma empresa contigua, mas foi rapidamente resolvido. No combate ao incêndio um bombeiro ficou com ferimentos ligeiros, por trauma, tendo sido transportado ao Hospital de Vila Franca de Xira”, disse à Lusa fonte do Comando Sub-Regional da Grande Lisboa.

A mesma fonte disse que o incêndio entrou em fase de rescaldo às 20:30 de segunda-feira.

“Às 08:30, 14 operacionais das corporações de bombeiros de Alverca, Vialonga e Póvoa de Santa Iria, com o apoio de quatro veículos continuavam no local em trabalhos de rescaldo”, disse.

Na segunda-feira, o incêndio foi combatido por 130 operacionais, com o apoio de 50 veículos.