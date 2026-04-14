Preços da energia devem subir 19% em 2026, estima FMI

Agência Lusa , BCE
Há 36 min
Central de energia ( EPA/Hanninbal Hanschke)

Previsões apontam que "os preços do petróleo devem aumentar 21,4% devido às interrupções na produção e no transporte no Médio Oriente" e os preços do gás natural e dos alimentos também devem aumentar

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O Fundo Monetário Internacional (FMI) estima que o preço das matérias-primas energéticas deve subir 19% em 2026, devido ao impacto do conflito no Médio Oriente.

Segundo a atualização do World Economic Outlook (WEO) divulgada esta terça-feira, o FMI prevê agora uma subida das 'commodities' da energia, o que contrasta com a ligeira queda projetada no WEO de outubro de 2025.

"Os preços do petróleo devem aumentar 21,4% devido às interrupções na produção e no transporte no Médio Oriente, o que corresponde a um índice médio de preços do petróleo de 82 dólares por barril", lê-se no relatório.

Já os preços do gás natural devem ser mais afetados do que os do petróleo devido à "complexidade técnica da retoma da produção e ao nível comparativamente menor de reservas disponíveis".

O FMI destaca ainda que os preços dos alimentos também devem aumentar, mais do que o projetado em outubro de 2025, devido aos preços mais altos de energia e fertilizantes, rotas de transporte interrompidas e aumento dos custos de transporte.

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A 28 de fevereiro, Estados Unidos e Israel lançaram uma ofensiva contra o Irão, quando decorriam negociações entre Washington e Teerão precisamente sobre o programa nuclear iraniano.

O Irão respondeu com o bloqueio do estreito de Ormuz e ataques contra alvos israelitas, bases norte-americanas na região e infraestruturas civis e energéticas de países vizinhos.

A guerra em curso provocou também subidas nos preços do petróleo, na sequência do bloqueio iraniano de Ormuz, via por onde passa um quinto da produção de energia mundial.

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