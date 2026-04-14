Em vez de 2,1%, a economia portuguesa vai crescer 1,9% se o FMI tiver razão

Agência Lusa , BCE
Há 42 min
Cidade de Lisboa (Horacio Villalobos/ Getty)

Governo está 0,4 pontos percentuais mais otimista que o FMI

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O Fundo Monetário Internacional (FMI) reviu esta terça-feira em baixa a estimativa de crescimento da economia portuguesa, de 2,1% para 1,9% este ano.

Esta projeção representa uma revisão em baixa de 0,2 pontos percentuais face à estimativa do World Economic Outlook (WEO) de outubro do ano passado.

Fica também abaixo da previsão do Governo, que inscreveu no Orçamento do Estado para 2026 um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 2,3% este ano.

Para 2027, o FMI prevê agora um crescimento de 1,8% em Portugal, de acordo com a atualização do WEO divulgada hoje pela instituição.

Neste relatório, a instituição salienta que as previsões, no geral, seriam revistas em alta se não fosse pelo conflito no Médio Oriente, que levou, pelo contrário, a um corte nas projeções de crescimento global.

No cenário base, o crescimento global deverá ser de 3,1% em 2026 e 3,2% em 2027, segundo estas estimativas, "mais lento do que o ritmo recente de cerca de 3,4% em 2024-2025, e deverá estabilizar-se nesse patamar no médio prazo".

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Quanto à zona euro, a instituição antecipa que o crescimento económico diminua de 1,4% em 2025 para 1,1% em 2026 e para 1,2% em 2027.

A previsão foi revista em baixa em 0,2 pontos percentuais em cada ano, "com o efeito do crescimento melhor do que o esperado no final de 2025 a dar lugar ao impacto negativo do conflito no Médio Oriente ao longo do tempo", explica o FMI.

Temas: FMI Crescimento economia portuguesa Economia portuguesa PIB
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