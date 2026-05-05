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Venezuela volta a designar um governador junto do Fundo Monetário Internacional

Agência Lusa , AM
Há 1h e 1min
FMI

Venezuela é membro da instituição desde 1946

O vice-presidente para o setor da Economia na Venezuela, Calixto Ortega, foi nomeado governador do país junto do Fundo Monetário Internacional (FMI), informou o presidente do Banco Central da Venezuela (BCV), Luis Pérez.

"Embora isso já tenha acontecido há duas ou três semanas (...), já existe um governador junto do Fundo Monetário Internacional. Calixto Ortega é o governador da Venezuela junto do Fundo Monetário Internacional", informou Pérez, na segunda-feira, durante uma entrevista à emissora estatal Venezolana de Televisión.

"Isso significa não só que estamos em processo de restabelecimento das relações, mas que já estamos lá, já temos direito a voz e direito a voto", acrescentou o presidente do BCV, que apostou na normalização das relações com a organização.

Em 16 de abril, o FMI anunciou o restabelecimento das relações com a Venezuela sob a administração da presidente interina Delcy Rodríguez, após as ter suspenso em 2019 por questões de "reconhecimento do governo", informou na altura a diretora-geral Kristalina Georgieva.

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O FMI anunciou em Washington a retoma das relações com a Venezuela, uma decisão tomada em consonância com "as opiniões dos membros do Fundo Monetário Internacional que representam a maioria do poder de voto total do FMI", de acordo com o comunicado oficial divulgado pela organização.

O fundo recordou, além disso, que a Venezuela é membro da instituição desde 1946.

A Venezuela atravessou uma grave crise política em 2019, quando Nicolás Maduro assumiu um novo mandato, que a oposição considerou ilegítimo, levando à autoproclamação como presidente de Juan Guaidó, que foi reconhecido por dezenas de países em todo o mundo.

Temas: Fmi Calixto Ortega Luis Pérez Fundo Monetário Internacional Venezuela
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