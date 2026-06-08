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Tortura e rapto: Itália abre investigação contra ministro de Israel após imagens que incluíram portugueses

António Guimarães
Há 28 min
As imagens que chegaram de Israel e estão a irritar o Governo português
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Maria Beatriz Bartilotti Matos e Gonçalo Reis Dias faziam parte do grupo que foi parado a caminho de Gaza e cujo vídeo divulgado por Itamar Ben-Gvir se tornou polémico

A Procuradoria-Geral da República de Itália abriu uma investigação contra o ministro da Segurança Nacional de Israel pelos eventos ocorridos com os ativistas detidos na última flotilha que tentou chegar à Faixa de Gaza.

De acordo com a agência Ansa, Itamar Ben-Gvir é o visado da investigação que pretende esclarecer o que aconteceu em maio, quando uma série de ativistas, incluindo dois portugueses, foram detidos, amarrados e colocados de joelhos no porto de Ashdod, com as imagens a serem divulgadas pelo próprio ministro israelita.

Ainda segundo aquela publicação, a investigação dura já há várias semanas, havendo alegações de tortura e rapto.

Maria Beatriz Bartilotti Matos e Gonçalo Reis Dias, tal como todos os outros ativistas, foram libertados na manhã do dia 21 de maio, depois de várias horas detidos e de um vídeo que continua a gerar muita polémica, sobretudo por ter sido partilhado pelo ministro da Segurança Nacional de Israel.

A embarcação onde seguiam os dois portugueses e que se deslocava para a Faixa de Gaza foi intercetada no início dessa mesma semana pelas forças israelitas em águas internacionais, o que levou o primeiro-ministro Luís Montenegro a defender a suspensão parcial do acordo comercial entre a União Europeia e Israel na sequência da divulgação do vídeo.

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Nas imagens, os membros da flotilha, detidos, são humilhados pelas forças de Israel, sendo que Itamar Ben-Gvir é figura central.

A União Europeia (UE) classificou como "completamente inaceitável" o tratamento dado aos ativistas da flotilha para Gaza detidos por Israel.

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Temas: Flotilha Itamar Ben-Gvir Israel Itália Guerra

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