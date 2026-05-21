Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Libertados e a caminho de Istambul. Portugueses detidos na flotilha chegam amanhã a Portugal

CNN Portugal , AG
Há 58 min
As imagens que chegaram de Israel e estão a irritar o Governo português
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Caso chamou a atenção internacional após um vídeo partilhado pelo ministro da Segurança Nacional de Israel

Os dois portugueses que foram detidos por Israel por participarem numa flotilha que ia para a Faixa de Gaza chegam a Portugal apenas esta sexta-feira.

A agência Lusa tinha avançado inicialmente que Maria Beatriz Bartilotti Matos e Gonçalo Reis Dias podiam chegar ainda esta quinta-feira, mas a CNN Portugal confirmou junto do Governo que o voo que vai repatriar os dois médicos chega apenas esta sexta-feira.

Maria Beatriz Bartilotti Matos e Gonçalo Reis Dias foram libertados na manhã desta quinta-feira, depois de várias horas detidos e de um vídeo que continua a gerar muita polémica, sobretudo por ter sido partilhado pelo ministro da Segurança Nacional de Israel.

Os dois portugueses, que foram detidos na segunda-feira na abordagem à missão Sumud Global Flotilha, chegam a Istambul ainda esta quinta-feira, mas só regressam a Portugal no dia seguinte, num voo que vai ligar a cidade turca ao Porto.

A embarcação onde seguiam os dois portugueses e que se deslocava para a Faixa de Gaza foi intercetada na segunda-feira pelas forças israelitas em águas internacionais.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Já esta quarta-feira, o primeiro-ministro Luís Montenegro defendeu a suspensão parcial do acordo comercial entre a União Europeia e Israel na sequência da divulgação do vídeo divulgado pelo ministro da Segurança israelita Itamar Bem-Gvir.

Nas imagens, os membros da flotilha, detidos, são humilhados pelas forças de Israel.

A União Europeia (UE) classificou como "completamente inaceitável" o tratamento dado aos ativistas da flotilha para Gaza detidos por Israel.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Flotilha Beatriz Bartilotti Gonçalo Reis Dias Israel
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Médio Oriente

Libertados e a caminho de Istambul. Portugueses detidos na flotilha chegam amanhã a Portugal

Há 58 min

Chamada telefónica tensa: Trump e Netanyahu chocam sobre o futuro da guerra no Irão

Há 1h e 6min

"Completamente inaceitável": UE condena tratamento dado por Israel aos ativistas

Há 2h e 28min

Irão está a reconstruir a sua base industrial militar mais depressa do que o esperado. Drones são preocupação especial

Há 3h e 3min
Mais Médio Oriente

Mais Lidas

Foram raptados em França e acabaram entre Alcácer do Sal e a Comporta: toda a história dos irmãos encontrados na Estrada Nacional 253

Ontem às 20:49

Nove metros de comprimento, motor de 350 cavalos de potência e autonomia até 1.600 quilómetros: Ucrânia apresenta novo drone marítimo

Ontem às 09:54

Presidente de Junta de Freguesia apanhado com 1,33 gramas de álcool no sangue após Feira do Queijo em Nisa

Ontem às 15:36

Sofia Oliveira e a Seleção com Cristiano Ronaldo: "Não tem futebol que chegue para ser titular de um candidato a vencer o Mundial"

Ontem às 17:01

"Basta uma fotografia": Governo avança com apoio até 1.500 euros por hectare para limpeza florestal

Ontem às 07:42

Rapto violento no Grande Porto: vítimas foram agredidas e forçadas a assinar dívida

Ontem às 12:05

Apenas 20% dos protetores solares testados são seguros e eficazes

19 mai, 09:35

A Rússia está a perder na Ucrânia. Xi já se apercebeu disso e Trump também o devia fazer

Ontem às 09:12

Duas crianças de 3 e 5 anos encontradas sozinhas numa estrada entre a Comporta e Alcácer do Sal

Ontem às 12:10

Assaltos, cobre furtado e eletricidade roubada: megaoperação da GNR faz cinco detidos

Ontem às 11:18

Fique atento aos trocos a partir desta semana: há uma nova moeda em circulação com dedicatória especial

14 mai, 18:17

"Fortes indícios" de corrupção e outros crimes: Relação reverte decisão no caso que fez cair o governo da Madeira

Ontem às 19:17