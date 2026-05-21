Libertados e a caminho de Istambul. Portugueses detidos na flotilha chegam amanhã a Portugal

Há 58 min

Caso chamou a atenção internacional após um vídeo partilhado pelo ministro da Segurança Nacional de Israel

Os dois portugueses que foram detidos por Israel por participarem numa flotilha que ia para a Faixa de Gaza chegam a Portugal apenas esta sexta-feira.

A agência Lusa tinha avançado inicialmente que Maria Beatriz Bartilotti Matos e Gonçalo Reis Dias podiam chegar ainda esta quinta-feira, mas a CNN Portugal confirmou junto do Governo que o voo que vai repatriar os dois médicos chega apenas esta sexta-feira.

Maria Beatriz Bartilotti Matos e Gonçalo Reis Dias foram libertados na manhã desta quinta-feira, depois de várias horas detidos e de um vídeo que continua a gerar muita polémica, sobretudo por ter sido partilhado pelo ministro da Segurança Nacional de Israel.

Os dois portugueses, que foram detidos na segunda-feira na abordagem à missão Sumud Global Flotilha, chegam a Istambul ainda esta quinta-feira, mas só regressam a Portugal no dia seguinte, num voo que vai ligar a cidade turca ao Porto.

A embarcação onde seguiam os dois portugueses e que se deslocava para a Faixa de Gaza foi intercetada na segunda-feira pelas forças israelitas em águas internacionais.

Já esta quarta-feira, o primeiro-ministro Luís Montenegro defendeu a suspensão parcial do acordo comercial entre a União Europeia e Israel na sequência da divulgação do vídeo divulgado pelo ministro da Segurança israelita Itamar Bem-Gvir.

Nas imagens, os membros da flotilha, detidos, são humilhados pelas forças de Israel.

A União Europeia (UE) classificou como "completamente inaceitável" o tratamento dado aos ativistas da flotilha para Gaza detidos por Israel.