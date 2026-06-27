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Polícia conclui que Flávio Bolsonaro caluniou Lula ao atribuir-lhe vários crimes

Agência Lusa , MM
Há 1h e 16min
Jair Bolsonaro com o filho, Flávio Bolsonaro (AP)
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Ministério Público Federal deverá agora decidir se prossegue a acusação e solicitar ao STF a abertura de um processo por difamação contra o filho mais velho do ex-Presidente e pré-candidato à presidência do Brasil

A Polícia Federal (PF) do Brasil concluiu que o senador Flávio Bolsonaro terá cometido calúnio contra o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao atribuir-lhe crimes como tráfico de drogas e branqueamento de dinheiro.

A acusação consta do relatório final de uma investigação, divulgada na sexta-feira, e conduzida pela PF a pedido do juiz Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

O Ministério Público Federal deverá agora decidir se prossegue a acusação e solicitar ao STF a abertura de um processo por difamação contra o filho mais velho do ex-Presidente Jair Bolsonaro e pré-candidato à presidência do Brasil.

O senador de extrema-direita recorreu à rede social X, em 03 de janeiro, para atribuir ao líder brasileiro crimes como tráfico de drogas, branqueamento de dinheiro, além de associar Lula ao do líder venezuelano Nicolás Maduro. 

“Lula será delatado. É o fim do foro de São Paulo: tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas e ditaduras, eleições fraudadas”, escreveu. 

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Flávio Bolsonaro fez o comentário ao compartilhar dois ‘prints’ do noticiário daquele dia: uma imagem de Nicolás Maduro sendo capturado por forças militares dos Estados Unidos e a reportagem que revelava que o Governo brasileiro tinha convocado uma reunião de emergência, após a captura do líder venezuelano.

"É claro, portanto, que o senador Flávio Bolsonaro, através da sua publicação, acusou falsamente o Presidente Lula de cometer os crimes mencionados, que estão expressamente definidos no nosso Código Penal", afirmou a PF no relatório final.

A eventual abertura de um processo contra Bolsonaro poderá ter impacto nas eleições presidenciais de outubro, nas quais Lula procurará a reeleição e cujo principal rival, segundo as sondagens, é o senador de extrema-direita.

Até há poucas semanas, os dois candidatos pareciam estar praticamente empatados nas sondagens para uma possível segunda volta, mas nas últimas sondagens, Lula está a liderar com até seis pontos de vantagem sobre Bolsonaro.

O presidente distanciou-se do rival após a divulgação de conversas em que o senador pede a um banqueiro, preso e acusado de uma das maiores fraudes do país nas últimas décadas, fundos para financiar um filme sobre Jair Bolsonaro.

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Desde que assumiu o mandato, Lula da Silva fez várias aproximações a Nicolás Maduro e à Venezuela, sendo alvo de críticas da oposição, em especial de políticos “bolsonaristas”, o que resultou num desgaste para a imagem do Palácio do Planalto.

Em abril, após a abertura da investigação, a assessoria de imprensa do senador informou, em comunicado, que Flávio Bolsonaro “recebe com profunda estranheza a decisão” e garantiu que o parlamentar não imputou crimes a Lula da Silva.

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