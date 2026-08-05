Candidato presidencial brasileiro Flávio Bolsonaro anuncia deputado do próprio partido como 'vice'

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Alfredo Gaspar, de 55 anos, ganhou visibilidade nacional há quase um ano, ao ser o relator da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investigou as fraudes dos descontos indevidos de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)

O candidato a Presidente do Brasil Flávio Bolsonaro anunciou esta quarta-feira o deputado federal do próprio Partido Liberal, pelo estado de Alagoas, Alfredo Gaspar, como seu 'vice', no último dia das convenções partidárias.

Durante as últimas semanas, Flávio e o seu grupo político tentaram assegurar uma aliança com outros partidos de centro-direita em busca de uma 'vice' mulher, mas os Partido Progressistas (PP) e o Podemos declararam neutralidade nas eleições presidenciais.

A senadora pelo estado do Mato Grosso do Sul, Tereza Cristina, muito ligada ao setor do agronegócio e ex-ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil durante o Governo de Jair Bolsonaro, era a primeira opção de Flávio.

Na sexta-feira, o Partido Liberal e Flávio convidaram a presidente nacional do Podemos, a deputada federal pelo estado de São Paulo Renata Abreu.

Alfredo Gaspar, de 55 anos, ganhou visibilidade nacional há quase um ano, ao ser o relator da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investigou as fraudes dos descontos indevidos de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Como relator, teve uma atuação combativa diante de sindicatos, entidades representativas e ex-funcionários do Governo federal ligados à fraude, sendo autor de requerimentos que resultaram na quebra de sigilo fiscal e financeiro de várias pessoas.

No entanto, no decorrer da CPMI foi muito foi criticado pelo PT e partidos de esquerda por proteger figuras ligadas ao próprio partido União Brasil e aliados do bolsonarismo, além de não ter focado as investigações nas fraudes cometidas pelos bancos.

Na CPMI, Gaspar chegou a pedir a prisão de “Lulinha”, o filho mais velho do Presidente brasileiro Lula da Silva.

O relatório final da CPMI do INSS elaborado por Gaspar acabou rejeitado por 19 votos a 12 e a comissão foi concluída em março deste ano sem um texto final aprovado.

Embora a Polícia Federal não tenha encontrado qualquer elemento que ligue "Lulinha" à chamada fraude do INSS, a corporação obteve autorização do Supremo Tribunal Federal para o investigar por suspeita de tráfico de influência em outras áreas do Governo federal.

Antes de entrar para a Câmara dos Deputados em 2023, Alfredo Gaspar teve uma carreira na vida pública no estado do Nordeste brasileiro, sendo promotor de justiça e secretário de Segurança Pública de Alagoas em momentos diferentes (2015-2016 e 2021-2022).

Com visibilidade nacional, Alfredo Gaspar deixou o partido União Brasil e chegou a ser anunciado na terça-feira pelo PL como candidato ao Senado por Alagoas.

Durante anúncio do seu 'vice', Flávio Bolsonaro agradeceu a Tereza Cristina e Renata Abreu, que aceitaram o convite, mas que esbarraram na decisão maioritária dos seus partidos, e falou sobre o escolhido.

“Essa pessoa que estará na nossa caminhada, eu aprendi a admirar, e todos nós aprendemos a admirar pela coragem, honestidade pela sua história à frente da segurança pública, alguém que já foi promotor de Justiça, chefe do Ministério público no seu estado”, disse Flávio.

"Alguém que enfrentou e defendeu os nossos aposentados na CPMI do INSS. Alguém que pediu a prisão do Lulinha porque tinha culpa no cartório. E alguém que representa o Nordeste de facto", acrescentou.

Emocionado e num palco com várias mulheres do PL e da própria Tereza Cristina, Alfredo Gaspar declarou que “o Brasil estaria muito melhor servido com as senhoras, mas Deus quis que nesse momento fosse um soldado do Nordeste”.

Ao agradecer a Flávio, Alfredo Gaspar mencionou o ex-Presidente Jair Bolsonaro que está em prisão domiciliária em Brasília.

"Me permita, presidente, dizer que eu sinto uma falta grande hoje de duas pessoas: do meu pai, que está no céu, e do seu pai, que está em cativeiro", afirmou.