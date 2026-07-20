Erro na avaliação de um item no exame de Física e Química A obriga a reclassificação

Há 1h e 37min

Com este erro na classificação das provas, “na manhã deste dia 20 de julho, as estruturas regionais do JNE/EduQA procederão ao envio às escolas de novas pautas”

Os exames nacionais de Física e Química A serão reclassificados devido a um erro na avaliação de um item e serão enviadas esta manhã novas pautas, anunciou esta segunda-feira o Júri Nacional de Exames (JNE).

Numa informação enviada hoje às escolas e a que a Lusa teve acesso, o JNE explicou que foi identificado “um problema de parametrização relativo à leitura automática do item 7.1 da versão 2 da prova de exame nacional de Física e Química A (715)”.

Com este erro na classificação das provas, “na manhã deste dia 20 de julho, as estruturas regionais do JNE/EduQA procederão ao envio às escolas de novas pautas” relativas ao exame de Física e Química A, lê-se na nota enviada às escolas.

As falhas no processo de digitalização das provas levaram o ministério a adiar a divulgação dos resultados, que foi reagendada para a passada sexta-feira, mas as escolas começaram a receber as notas apenas ao início da noite.

Ainda na noite de sexta-feira, as notas foram afixadas, mas mais de 1.400 exames surgiram na pauta com a informação de "suspenso" por falhas no processo e muitas outras notas tiveram de ser posteriormente corrigidas, segundo o Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação (EduQA).

Apenas no domingo foram enviados às escolas os ficheiros sobre os 1.400 exames com a sua nota suspensa.

Por outro lado, termina hoje o prazo para os alunos se inscreverem na 2.ª fase dos exames nacionais que deverão começar na terça-feira.