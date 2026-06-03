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Finlândia esconde barra de ouro de 20 mil euros para os turistas encontrarem

CNN , Mustafa Qadri
Há 1h e 18min
Ski na Finlândia A natureza nórdica durante o inverno. A popular estância finlandesa de Levi quer atrair visitantes no verão. Romi Tolonen/iStockphoto/Getty Images
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Que tal uma "caça ao tesouro" que dura todo o verão?

Mais conhecida por ser "a terra do Pai Natal" e pelas paisagens que lembram o mundo mágico de Nárnia, a Lapónia, na Finlândia, convida os turistas a trocarem os passeios de rena por uma caça ao ouro escondido que se prolongará durante todo o verão.

Os participantes irão explorar os trilhos e pontos de referência de Levi, um resort no norte da Finlândia, conhecido pelas pistas de ski de inverno e pelas vistas da aurora boreal, onde os caçadores de tesouros irão à procura de uma barra de ouro no valor de 20 000 euros.

De acordo com um comunicado da Visit Levi na terça-feira, a Caça ao Sol da Meia-Noite começa a 18 de junho no Centro de Visitantes de Levi.

Os participantes podem recolher a sua primeira pista e inscrever-se na caça no centro. Depois, serão partilhadas mais pistas, conduzindo os caminhantes por trilhos, atrações e pontos de referência locais, cada um levando-os mais perto do prémio escondido.

A barra de ouro poderá ser encontrada após qualquer pista, afirmam os organizadores, com dicas adicionais a serem divulgadas ao longo do verão, tornando gradualmente a localização do ouro mais fácil de identificar.

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A pista final deverá ser revelada a 22 de agosto.

 

Os participantes seguirão uma série de pistas por toda a região de Levi em busca desta barra de ouro. Visit Levi

Situada acima do Círculo Polar Ártico, Levi é mais conhecida como um dos principais destinos de ski da Finlândia e um ponto de encontro de inverno muito popular.

Durante os meses de verão, a região experimenta o sol da meia-noite, proporcionando à Lapónia luz solar 24 horas por dia durante certos períodos.

A Visit Levi descreveu o período de verão como uma joia escondida à espera de ser explorada.

"Levi é conhecida sobretudo pelo seu inverno, mas o verão nórdico ainda é desconhecido por muitos", afirma Satu Pesonen, CEO da Visit Levi, no comunicado.

"Queremos dar aos viajantes um novo motivo para visitar Levi quando o sol nunca se põe e a paisagem montanhosa revela um lado completamente diferente de si mesma."

A estância de Levi é um dos muitos destinos de inverno em toda a Europa que se diversificou, oferecendo atividades sem neve, como parapente, caminhadas, rafting e BTT.

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A Midnight Sun Hunt é organizada em cooperação com a Agnico Eagle Finland, uma empresa de mineração de ouro sediada em Kittilä, e a Estação de Ski de Levi.

Os participantes interessados em aderir são instruídos a agir de forma responsável, a permanecer dentro das áreas permitidas e a respeitar o ambiente natural. A caça não requer escavações nem perturba o terreno de forma alguma, afirmaram os organizadores.

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Temas: Finlândia Ouro Lapónia Levi Ski
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