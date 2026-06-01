Reunião de trabalhadores encerra esta manhã vários serviços de Finanças

Há 1h e 9min

Encontro online decorre até às 13:00

A reunião geral de trabalhadores da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos (STI) para hoje de manhã, está a provocar o encerramento de inúmeros serviços de Finanças, segundo a estrutura sindical.

De acordo com o STI, a reunião decorre entre as 09:00 e as 13:00, em formato ‘online’, e conta com mais de duas mil pessoas inscritas, abrangendo trabalhadores de todas as unidades orgânicas da AT.

Em comunicado, a direção nacional do sindicato referiu que a forte participação “reflete a expressiva mobilização dos profissionais do setor” e evidencia o “profundo descontentamento dos trabalhadores face ao atual estado das carreiras” e à “ausência de respostas da tutela”.

O sindicato apontou ainda a necessidade de “clarificação urgente sobre matérias estruturantes para o futuro profissional de milhares de trabalhadores da AT”.

De acordo com a estrutura sindical, a reunião realiza-se ao abrigo da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), que permite aos trabalhadores reunirem-se em horário laboral até ao limite de 15 horas anuais, contabilizadas como tempo de serviço efetivo.

A direção nacional do sindicato sublinhou que a adesão à iniciativa demonstra a determinação dos trabalhadores em defender “carreiras dignas, previsíveis e juridicamente sustentadas”, apelando ao Governo para que apresente “soluções concretas” para o setor.