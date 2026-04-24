Bilhetes para a final do Mundial já estão a ser revendidos a mais de 2 milhões de dólares cada

Há 1h e 7min

Os bilhetes estão à venda no FIFA Marketplace, uma plataforma oficial onde os adeptos podem revender entradas. A FIFA não controla os preços pedidos neste portal, permitindo essencialmente que os detentores dos bilhetes cobrem o valor que entenderem. Ainda assim, a organização retira uma comissão de 15% tanto ao comprador como ao vendedor

Se quiser ir ver a final do Mundial ao vivo com três amigos, há boas notícias. Estão disponíveis quatro bilhetes juntos, situados atrás de uma das balizas no MetLife Stadium, para o dia 19 de julho.

Mas se isso parece bom demais para ser verdade, é porque, de certa forma, é mesmo. Os bilhetes em causa estão à venda por 2.299.998,85 dólares cada (cerca de 2,1 milhões de euros). No total, os quatro lugares ultrapassam os 9 milhões de dólares (cerca de 8,3 milhões de euros).

Os lugares, de Categoria 1, ficam na parte superior do anel inferior, diretamente atrás da baliza e perto de uma das saídas. Lugares apenas duas filas à frente estão a ser revendidos por pouco mais de 16.000 dólares (cerca de 14.700 euros), com alguns ainda mais próximos do relvado a ultrapassar os 24.000 dólares (cerca de 22.000 euros).

Outro bilhete em revenda está também a ser vendido por 2.299.998,85 dólares, mas neste caso trata-se de um lugar de Categoria 3, praticamente no topo do estádio, também atrás de uma das balizas.

Os bilhetes estão à venda no FIFA Marketplace, uma plataforma oficial onde os adeptos podem revender entradas. A FIFA não controla os preços pedidos neste portal, permitindo essencialmente que os detentores dos bilhetes cobrem o valor que entenderem. Ainda assim, a organização retira uma comissão de 15% tanto ao comprador como ao vendedor.

“O FIFA Resale Marketplace oferece um ambiente seguro, transparente e protegido para que os adeptos possam vender ou transferir bilhetes a outros adeptos”, afirma um porta-voz da FIFA à CNN Sports.

“As taxas aplicáveis à facilitação da revenda estão alinhadas com os padrões da indústria nos setores do desporto e entretenimento na América do Norte.”

Quatro ingressos de Categoria 1 para revenda para a final do Campeonato do Mundo. (Reprodução FIFA Marketplace)

Quatro dos lugares disponíveis estão localizados logo atrás da baliza. (Reprodução FIFA Marketplace)

Preços chocantes

A plataforma está disponível para residentes no Canadá, Estados Unidos e outros países, sendo que a legislação local impede os residentes no México de vender bilhetes acima do valor facial.

O preço mais baixo de revenda para um bilhete normal da final ronda agora os 11.000 dólares (cerca de 10.100 euros), enquanto o bilhete mais barato acessível a cadeiras de rodas atinge quase 15.000 dólares (cerca de 13.800 euros).

Isto surge numa altura em que a FIFA lançou recentemente novos bilhetes oficiais para a final no seu site de venda direta, na semana passada, a 10.990 dólares (cerca de 10.100 euros), segundo a Associated Press.

Valores que chocam para um Mundial que era suposto ser o mais acessível de sempre, aumentando as preocupações já existentes sobre os custos de viajar durante o torneio.

“A estratégia de preços da FIFA abrange uma ampla gama de valores e categorias, refletindo a procura de mercado para cada jogo”, refere o organismo à CNN.

“Os bilhetes foram disponibilizados ao longo de várias fases de venda, incluindo a Categoria 4 com o preço mais acessível e um mínimo de 1.000 bilhetes a 60 dólares (cerca de 55 euros) para cada jogo, através das equipas participantes, incluindo a final.”

A FIFA acrescenta que é uma organização sem fins lucrativos e que as receitas geradas serão reinvestidas para apoiar o desenvolvimento do futebol.