PJ deteve suspeito de matar cunhado durante Fim de Ano na Figueira da Foz

2 jan, 14:32

Agressor, de 50 anos, atacou vítima com faca após "forte discussão"

Um homem de 50 anos suspeito de ter matado o cunhado, na noite de 31 de dezembro de 2025, na Praia da Leirosa, na Figueira da Foz, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ), anunciou hoje aquela força policial.

Em comunicado, a PJ afirmou que a detenção foi efetuada pela Diretoria do Centro com a colaboração da Guarda Nacional Republicana (GNR) do Paião.

Segundo a nota, a vítima mortal de esfaqueamento e a sua companheira convidaram o suspeito, irmão daquela e a respetiva companheira, para a passagem de ano em sua casa.

“Durante o jantar, em circunstâncias ainda não concretamente apuradas, gerou-se uma forte discussão, tendo levado a que a vítima se ausentasse para o exterior, a fim de evitar que a situação escalasse”, referiu a PJ.

“Inconformado, o agressor, munido de uma faca, foi no encalço da vítima e, após provocar o confronto físico e com a clara intenção de atentar contra a sua vida, desferiu-lhe dois golpes que a atingiram na região torácica e abdominal, causando-lhe a morte”, explicou.

O detido irá ser presente a tribunal para primeiro interrogatório judicial e aplicação medidas de coação.

Na quarta-feira, e acordo com o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra, o alerta foi dado às 22:37, para uma ocorrência na Leirosa, freguesia de Marinha das Ondas, na Figueira da Foz.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz, a GNR, o INEM e a Polícia Judiciária.