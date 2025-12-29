Cada vez menos portugueses vão ao cinema. Estes foram os filmes mais vistos em 2025

Muitos filmes de animação e alguns filmes de ação. E um fenómeno: o filme brasileiro "Ainda Estou Aqui" ganhou um Óscar e foi um dos mais vistos do ano em Portugal
"Lilo e Stitch", uma versão em imagem real do filme de animação da Disney de 2002, foi o filme mais visto nos cinemas portugueses em 2025. Realizado por Dean Fleischer-Camp, "Lilo e Stitch" é a história de uma rapariga havaiana solitária e do pequeno alienígena fugitivo que a ajuda a recuperar a sua família desfeita.
O filme estreou-se no final de junho e conseguiu levar 667.118 espectadores ao cinema - um número que fica, certamente, muito aquém daquilo que eram as expectativas dos exibidores. Para se ter uma ideia, se olharmos para o ranking dos filmes mais vistos em Portugal desde 2004 (quando o ICA - Instituto do Cinema e Audiovisual começou a contabilizar as bilheteiras), "Lilo e Stitch" aparece apenas em 25.º lugar, muito longe do sucesso de "Divertida-Mente 2", que no ano passado conseguiu levar mais de um milhão de pessoas ao cinema (1.324.551), passando a ser o filme mais visto de sempre no nosso país.
Como de costume, os filmes mais vistos em sala foram os destinados ao público infantil, incluindo "Um filme Minecraft", "Zootrópolis" e "Musafa, o Rei Leão".
Há ainda alguns filmes de ação que se conseguem intrometer neste ranking - como "F1", o filme realizado por Joseph Kosinski e protagonizado por Brad Pitt, e "Missão: Impossível - O Ajuste de Contas Final", realizado por Christopher McQuarrie e protagonizado por Tom Cruise.
Nesta lista, a grande surpresa acaba por ser "Ainda Estou Aqui", o filme brasileiro galardoado com o Óscar de Melhor Filme Internacional, que foi visto por 385.388 espectadores, sendo o terceiro mais visto do ano em Portugal. "Ainda Estou Aqui" foi realizado por Walter Salles e protagonizado por Fernanda Torres, também ela nomeada a um Óscar pela sua interpretação.
Já o ranking dos filmes portugueses estreados este ano tem números tão baixos que chega a ser confrangedor: o filme nacional mais visto foi "O Pátio da Saudade", realizado por Leonel Vieira, que teve apenas 69.542 espectadores.
Mais uma vez, podemos enquadrar este número olhando para o ranking dos filmes nacionais mais vistos desde 2004, uma lista liderada também por Leonel Vieira que, em 2015, com "O Pátio das Cantigas" conseguiu cativar 608.692 espectadores. O mesmo realizador foi responsável por outro sucesso nesse ano, o filme "O Leão da Estrela" que teve 198.966 espectadores.
Os filmes deste ano estão todos muito longe disto. Depois de "O Pátio da Saudade", no segundo lugar está "Lavagante", o filme de Mário Barroso a partir de um romance de José Cardoso Pires, que só foi visto por 21.619 espectadores; e no terceiro lugar surge "O Lugar dos Sonhos", com realização de Diogo Morgado, que teve 17.931 espectadores.
"Banzo", o filme de Margarida Cardoso que foi o candidato português à nomeação para o Óscar de Melhor Filme Internacional (estando neste momento já fora da corrida), não foi além dos 3.381 espectadores.
Os números de 2025 divulgados pelo ICA são ainda provisórios, mas é de esperar que o número total de espectadores nas salas portuguesas tenha continuado a encolher. Segundo o ICA, 11,8 milhões de espectadores foram ao cinema em Portugal no ano de 2024, uma quebra de 3,8% face ao ano anterior.
|Ranking geral de filmes
|Espectadores em sala
|1
|Lilo e Stitch
|
667.118
|2
|Um Filme Minecraft
|
503.618
|3
|Ainda Estou Aqui
|
385.388
|4
|Zootrópolis 2
|
349.203
|5
|F1
|
346.265
|6
|Mufasa: O Rei Leão
|
299.032
|7
|Missão: Impossível - O Ajuste de Contas Final
|
298.519
|8
|The Conjuring 4: Extrema-Unção
|
240.232
|9
|Mundo Jurássico - Renascimento
|
229.738
|10
|Como Treinares o Teu Dragão
|
219.616
|11
|Os Mauzões 2
|
204.635
|12
|Branca de Neve
|
204.223
|13
|O Quarteto Fantástico: Primeiros Passos
|
196.474
|14
|Superman
|
184.168
|15
|Sonic 3: O Filme
|
164.689
|16
|Smurfs: O Grande Filme
|
164.611
|17
|Capitão América: Admirável Mundo Novo
|
162.837
|18
|Avatar: Fogo e Cinzas
|
157.357
|19
|Batalha Atrás de Batalha
|
147.519
|20
|Paddington na Amazónia
|
141.789
Fonte: Dados provisórios do ICA - Instituto do Cinema e Audiovisual, contabilizados até 24 de dezembro