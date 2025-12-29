Cada vez menos portugueses vão ao cinema. Estes foram os filmes mais vistos em 2025

Maria João Caetano
29 dez 2025, 15:56
Filme "Lilo e Stitch" (DR/ Disney)

Muitos filmes de animação e alguns filmes de ação. E um fenómeno: o filme brasileiro "Ainda Estou Aqui" ganhou um Óscar e foi um dos mais vistos do ano em Portugal

"Lilo e Stitch", uma versão em imagem real do filme de animação da Disney de 2002, foi o filme mais visto nos cinemas portugueses em 2025. Realizado por Dean Fleischer-Camp, "Lilo e Stitch" é a história de uma rapariga havaiana solitária e do pequeno alienígena fugitivo que a ajuda a recuperar a sua família desfeita.

O filme estreou-se no final de junho e conseguiu levar 667.118 espectadores ao cinema - um número que fica, certamente, muito aquém daquilo que eram as expectativas dos exibidores. Para se ter uma ideia, se olharmos para o ranking dos filmes mais vistos em Portugal desde 2004 (quando o ICA - Instituto do Cinema e Audiovisual começou a contabilizar as bilheteiras), "Lilo e Stitch" aparece apenas em 25.º lugar, muito longe do sucesso de "Divertida-Mente 2", que no ano passado conseguiu levar mais de um milhão de pessoas ao cinema (1.324.551), passando a ser o filme mais visto de sempre no nosso país.

Como de costume, os filmes mais vistos em sala foram os destinados ao público infantil, incluindo "Um filme Minecraft", "Zootrópolis" e "Musafa, o Rei Leão".  

Há ainda alguns filmes de ação que se conseguem intrometer neste ranking - como "F1", o filme realizado por Joseph Kosinski e protagonizado por Brad Pitt, e "Missão: Impossível - O Ajuste de Contas Final", realizado por Christopher McQuarrie e protagonizado por Tom Cruise.

Nesta lista, a grande surpresa acaba por ser "Ainda Estou Aqui", o filme brasileiro galardoado com o Óscar de Melhor Filme Internacional, que foi visto por 385.388 espectadores, sendo o terceiro mais visto do ano em Portugal. "Ainda Estou Aqui" foi realizado por Walter Salles e protagonizado por Fernanda Torres, também ela nomeada a um Óscar pela sua interpretação.

Já o ranking dos filmes portugueses estreados este ano tem números tão baixos que chega a ser confrangedor: o filme nacional mais visto foi "O Pátio da Saudade", realizado por Leonel Vieira, que teve apenas 69.542 espectadores.

Mais uma vez, podemos enquadrar este número olhando para o ranking dos filmes nacionais mais vistos desde 2004, uma lista liderada também por Leonel Vieira que, em 2015, com "O Pátio das Cantigas" conseguiu cativar 608.692 espectadores. O mesmo realizador foi responsável por outro sucesso nesse ano, o filme "O Leão da Estrela" que teve 198.966 espectadores. 

Os filmes deste ano estão todos muito longe disto. Depois de "O Pátio da Saudade", no segundo lugar está "Lavagante", o filme de Mário Barroso a partir de um romance de José Cardoso Pires, que só foi visto por 21.619 espectadores; e no terceiro lugar surge "O Lugar dos Sonhos", com realização de Diogo Morgado, que teve 17.931 espectadores.

"Banzo", o filme de Margarida Cardoso que foi o candidato português à nomeação para o Óscar de Melhor Filme Internacional (estando neste momento já fora da corrida), não foi além dos 3.381 espectadores.

Os números de 2025 divulgados pelo ICA são ainda provisórios, mas é de esperar que o número total de espectadores nas salas portuguesas tenha continuado a encolher. Segundo o ICA, 11,8 milhões de espectadores foram ao cinema em Portugal no ano de 2024, uma quebra de 3,8% face ao ano anterior.

  Ranking geral de filmes Espectadores em sala
1 Lilo e Stitch         
667.118
2 Um Filme Minecraft
503.618
3 Ainda Estou Aqui
385.388
4 Zootrópolis 2
349.203
5 F1
346.265
6 Mufasa: O Rei Leão
299.032
7 Missão: Impossível - O Ajuste de Contas Final
298.519
8 The Conjuring 4: Extrema-Unção
240.232
9 Mundo Jurássico - Renascimento
229.738
10 Como Treinares o Teu Dragão
219.616
11 Os Mauzões 2
204.635
12 Branca de Neve
204.223
13 O Quarteto Fantástico: Primeiros Passos
196.474
14 Superman
184.168
15 Sonic 3: O Filme
164.689
16 Smurfs: O Grande Filme
164.611
17 Capitão América: Admirável Mundo Novo
162.837
18 Avatar: Fogo e Cinzas
157.357
19 Batalha Atrás de Batalha
147.519
20 Paddington na Amazónia
141.789

Fonte: Dados provisórios do ICA - Instituto do Cinema e Audiovisual, contabilizados até 24 de dezembro

