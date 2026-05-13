Ouvidos vários tiros no Senado das Filipinas. Senador procurado pelo TPI escondeu-se no local

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Aliado de longa data do ex-presidente Rodrigo Duterte está no centro de toda a situação

Foram ouvidos tiros no edifício do Senado das Filipinas, confirmaram as autoridades esta quarta-feira, enquanto um senador procurado pelo Tribunal Penal Internacional se refugiava no edifício para resistir à detenção.

Não está claro quem disparou os tiros no incidente, e não foram relatadas vítimas, disseram vários senadores aos jornalistas.

“Não sei o que está a acontecer. Não sei se posso manter o meu pessoal seguro aqui”, admitiu o recém-empossado presidente do Senado, Alan Peter Cayetano, numa transmissão em direto no Facebook a partir do interior do complexo do Senado, imediatamente após os disparos. “Estou disposto a enfrentar qualquer pessoa que vá cumprir o mandado… mas não o façam.”

O incidente ocorre depois de o senador Ronald Dela Rosa, um aliado de longa data do ex-presidente filipino Rodrigo Duterte, ter sido apanhado pelas câmaras de segurança a fugir de agentes locais pelos corredores do Senado na segunda-feira. Quando os agentes da unidade de investigação local não conseguiram prender o senador de 64 anos, depois de o perseguirem pelas entranhas do parlamento, a polícia de choque cercou o complexo do Senado.

Os procuradores do Tribunal Penal Internacional (TPI) acusam Dela Rosa de conspirar com Duterte em alegados crimes contra a humanidade, durante uma brutal campanha anti-droga que matou milhares de pessoas. Na segunda-feira, o TPI confirmou a emissão de um mandado de detenção contra ele, citando incidentes em que 32 pessoas foram mortas entre 2016 e 2018.

Dela Rosa não saiu do complexo do Senado desde segunda-feira.

O Secretário do Interior e do Governo Local das Filipinas, Jonvic Remulla, entrou no edifício do Senado na noite de quarta-feira, depois de o presidente do Senado, Cayetano - também considerado um aliado de Duterte - ter permitido a sua entrada. Remulla disse à imprensa local que todos os senadores dentro do edifício estão em segurança e que está a trabalhar para determinar quem disparou os tiros.

Remulla garantiu a Dela Rosa que não receberá um mandado de detenção. O secretário do Interior afirmou ainda que Dela Rosa permanecerá no edifício enquanto as autoridades realizam uma varredura de segurança.

Entretanto, a polícia entrou no edifício do Senado e ordenou a todos os repórteres e outros funcionários que se retirassem, informaram os jornalistas locais à CNN. A equipa de segurança do Senado fechou a porta de aço do edifício para se trancar lá dentro depois de os repórteres saírem.

Numa transmissão em direto posterior no Facebook, Cayetano disse que “até à data todos estão em segurança”, incluindo Dela Rosa, acrescentando que as autoridades do Senado ainda estão a investigar a origem dos disparos e permitirão que as pessoas saiam “quando tivermos a certeza de que não são suspeitas”.

Dela Rosa refugiado desde segunda-feira

Antes do incidente com os disparos, Dela Rosa tinha-se refugiado no edifício do Senado durante duas noites, implorando numa conferência de imprensa transmitida em direto pelo Facebook para não ser enviado para Haia, nos Países Baixos, para responder às acusações.

Reiterou a sua posição de que o TPI não tem jurisdição para o prender sem a aprovação do Supremo Tribunal local. De olhos marejados quando questionado sobre a possibilidade de ser preso, o parlamentar disse que aquele era “o pior momento da minha vida”.

“Enfrentarei a situação, desde que sigam o devido processo legal. Se houver um mandado de detenção legítimo, devem apresentá-lo ao tribunal local. Vamos discutir o assunto e enfrentaremos a situação”, disse já na terça-feira.

Esta burla ao devido processo legal faz parte das acusações contra Duterte e Dela Rosa.

Procurado por alegados crimes contra a humanidade na guerra contra a droga

Dela Rosa, conhecido pela alcunha de “Bato”, que significa “Rocha”, é natural da região de Davao, no sul das Filipinas, e é há muito um aliado leal de Duterte. O ex-polícia ganhou notoriedade graças à sua relação de proximidade com o líder autoritário, que governou as Filipinas com mão de ferro de 2016 a 2022, período marcado pela brutal guerra contra a droga.

Dela Rosa foi chefe da polícia quando Duterte era presidente da câmara de Davao, onde a polícia alegadamente coagia pequenos traficantes a entregarem-se para depois os executar, uma tática conhecida como “Oplan Tokhang”.

Durante mais de duas décadas, a operação anti-droga foi implementada em Davao. As execuções extrajudiciais espalharam-se pelo país quando Duterte se tornou presidente e Dela Rosa ascendeu aos altos escalões da polícia nacional, segundo a Human Rights Watch.

O mandado de detenção do TPI alega que Dela Rosa usou a sua posição como chefe da polícia nacional para implementar execuções extrajudiciais em todo o país durante a presidência de Duterte, alegações que ele nega repetidamente.

Numa entrevista à CNN, em 2016, Dela Rosa afirmou que os polícias matam suspeitos de tráfico de droga "se isso colocar as nossas vidas em perigo".

Mais de seis mil pessoas foram mortas em operações anti-droga após a tomada de posse de Duterte, de acordo com dados da polícia. Muitas das execuções extrajudiciais de suspeitos de tráfico de droga ocorreram nas zonas mais pobres do país - e os observadores independentes acreditam que o número de mortos pode ser muito maior.

O próprio Duterte foi detido de forma dramática no aeroporto internacional de Manila, em março de 2025, e levado de avião para Haia, onde permanece sob custódia do Tribunal Penal Internacional. A data de início do seu julgamento ainda não está definida.

Duterte sempre negou as acusações de violações dos direitos humanos e defende que as questões relacionadas com as drogas devem ser resolvidas pelas autoridades policiais nacionais. Afirmou repetidamente que não se submeterá à jurisdição estrangeira do TPI.

As Filipinas eram signatárias do TPI, mas Duterte cancelou a sua adesão depois de o tribunal ter começado a investigar a sua guerra contra as drogas. No entanto, de acordo com o mecanismo de retirada do TPI, o tribunal mantém a jurisdição sobre os crimes cometidos durante o período de adesão - neste caso, entre 2016 e 2019, quando a saída das Filipinas se tornou oficial.

Enquanto circulavam durante meses especulações sobre a possibilidade de um mandado do TPI, Dela Rosa não tinha aparecido em público.

Mas reapareceu publicamente na segunda-feira no edifício do Senado, aparentemente para participar no mais recente episódio de uma longa saga entre o presidente Ferdinand Marcos Jr. e a vice-presidente Sara Duterte, filha de Rodrigo Duterte.

Duas coisas aconteceram na segunda-feira. A Câmara dos Representantes votou esmagadoramente a destituição da vice-presidente, sob uma série de acusações que incluem desvio de fundos públicos, enriquecimento ilícito e conspiração para assassinar o presidente. Aguarda agora julgamento no Senado; se for destituída, a sua candidatura à presidência em 2028 será encerrada.

Para garantir a sobrevivência política do clã Duterte, Dela Rosa e outros senadores votaram a destituição do presidente da Câmara dos Representantes, nomeando Cayetano, um aliado de Duterte, para liderar o Senado.

Pouco depois da votação, Dela Rosa foi colocado sob “custódia protetiva do governo”, segundo a agência de notícias estatal Philippine News Agency, o que o protege efetivamente da ameaça de prisão.