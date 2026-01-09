Um morto e 38 desaparecidos em desabamento em aterro sanitário nas Filipinas

Agência Lusa , AM
Há 2h e 41min
Filipinas (AP)

Cerca de cem trabalhadores do lixo ficaram soterrados na tarde de quinta-feira

Um desabamento num aterro sanitário nas Filipinas causou pelo menos um morto e 38 desaparecidos na quinta-feira, anunciaram as autoridades da cidade de Cebu, onde ocorreu o desastre.

"No momento em que atualizamos estas informações, 12 funcionários foram resgatados e hospitalizados, 38 pessoas continuam desaparecidas e uma morte foi confirmada", disse o presidente da câmara da cidade de quase um milhão de habitantes, Nestor Archival, numa mensagem nas redes sociais.

"As operações de busca, salvamento e resgate continuam, com o apoio de várias agências no terreno", acrescentou.

Cerca de cem trabalhadores do lixo ficaram soterrados na tarde de quinta-feira, quando uma montanha de resíduos desabou no aterro de Binaliw, uma instalação privada em Cebu.

"Não sabemos o que causou o desabamento, não estava a chover", disse Marge Parcotello, funcionária civil do departamento de polícia do município vizinho de Consolacion, próximo ao aterro.

"Muitas das vítimas são originárias" desse município, afirmou.

