Sismo nas Filipinas faz 15 mortos e mais de uma centena de feridos

Há 1h e 35min

Teve magnitude de 7,8 na escala de Richter

Um sismo de magnitude 7,8, com epicentro perto da costa sul das Filipinas, causou esta segunda-feira pelo menos 15 mortos e 129 feridos, segundo informaram as autoridades. Provocou o desabamento de vários edifícios no arquipélago.Há registo de falhas no fornecimento de energia.

"Vários edifícios ruíram. Algumas casas também desabaram", declarou Robert Dagon, um responsável da polícia de General Santos, cidade da ilha de Mindanau, sobre o sismo, que ocorreu às 07:37 (00:37 em Lisboa).

O epicentro situou-se a 13 quilómetros a sudoeste de General Santos e teve uma profundidade de 10 quilómetros, de acordo com o Instituto e Vulcanologia e Sismologia das Filipinas.

Doze das 15 mortes tiveram lugar na região de Soccsksargen.

O Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico informou que ondas de tsunami de até três metros são uma possibilidade em algumas zonas da costa das Filipinas. Também existe a possibilidade de ondas de até um metro possíveis em algumas zonas da costa da Indonésia e da Malásia, e de ondas menores em Taiwan, Japão, Guam, Papua-Nova Guiné e várias nações insulares e territórios no Pacífico ocidental.

Os residentes sentiram tremores nas províncias de Celebes do Norte e Maluku do Norte, na Indonésia.

Seguiram-se réplicas com magnitude até 6,1 na escala de Richter, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

As Filipinas, um dos países mais propensos a catástrofes do mundo, são frequentemente atingidas por sismos e erupções vulcânicas devido à localização no "Anel de Fogo" do Pacífico, um conjunto de falhas sísmicas em torno do oceano.

O arquipélago é também assolado por cerca de 20 tufões e tempestades tropicais todos os anos.