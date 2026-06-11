Novo balanço: pelo menos 47 mortos no sismo no sul das Filipinas

Agência Lusa , MJC
Há 1h e 3min
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Este novo balanço, divulgado pelo Conselho Nacional para a Redução e Gestão do Risco de Catástrofes, indica ainda um total de 688 feridos e 31 desaparecidos

As autoridades das Filipinas elevaram hoje para 47 o número de mortos devido ao sismo de magnitude 7,8 que abalou na segunda-feira a ilha de Mindanau, no sul do país.

Um balanço divulgado pelas autoridades na quarta-feira dava conta de 46 mortos.

Este novo balanço, divulgado pelo Conselho Nacional para a Redução e Gestão do Risco de Catástrofes, indica ainda um total de 688 feridos e 31 desaparecidos.

As operações de resgate prosseguem em várias províncias do sul do arquipélago, onde dezenas de estruturas ficaram danificadas ou destruídas pelo sismo e pelas mais de duas mil réplicas que se seguiram.

As autoridades mantêm mobilizados efetivos da Defesa Civil, das forças armadas e voluntários para localizar possíveis sobreviventes sob os escombros.

O forte sismo, um dos mais intensos registados nas Filipinas nas últimas décadas, afetou cerca de 390 mil pessoas, de acordo com dados atualizados hoje pelo Departamento de Bem-Estar Social e Desenvolvimento do Governo.

O relatório eleva também para 18.614 o total de casas danificadas, das quais 3.330 ficaram completamente destruídas, e estima em 39.293 o número de pessoas deslocadas pela catástrofe, com danos e alcance ainda por ser quantificados.

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O sismo também causou danos em edifícios públicos, estradas, pontes e redes de abastecimento de eletricidade e água potável em várias zonas de Mindanau, a segunda maior ilha do arquipélago.

De forma preliminar, o Governo estima que as perdas em infraestruturas ultrapassem nove milhões de dólares (7,8 milhões de euros).

As Filipinas situam-se no chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma das zonas com maior atividade sísmica e vulcânica do planeta, onde os terramotos são frequentes.

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