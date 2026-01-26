Novo balanço eleva para 15 número de mortos em naufrágio nas Fipininas

Agência Lusa , WL
Há 2h e 27min
Bandeira das Filipinas (Star Magbanua/Pacific Press/LightRocket via Getty Images)

O naufrágio ocorreu a cerca de cinco quilómetros a leste da ilha de Baluk-Baluk, na província de Basilan

O naufrágio de um 'ferry' que transportava mais de 350 pessoas no sul das Filipinas causou hoje pelo menos 15 mortes, de acordo com um novo balanço da guarda costeira do arquipélago, que procura 28 desaparecidos.

Um balanço anterior das autoridades dava conta de pelo menos sete vítimas mortais.

O MV Trisha Kerstin 3 emitiu um sinal de socorro por volta das 01:50 (17:50 de domingo em Lisboa), enquanto fazia a ligação entre Zamboanga City, na ilha de Mindanau, e a ilha de Jolo, a cerca de 150 quilómetros.

A meio da manhã, 15 mortes foram confirmadas e pelo menos 316 pessoas foram resgatadas, enquanto 28 pessoas continuavam desaparecidas, de acordo com o comandante da guarda costeira, Romel Dua.

"Um avião da guarda costeira está a caminho para participar nas operações. A Marinha e a Força Aérea também enviaram meios para o local", disse o responsável à agência de notícias France-Presse (AFP).

O naufrágio ocorreu a cerca de cinco quilómetros a leste da ilha de Baluk-Baluk, na província de Basilan.

"A dificuldade é o número de pacientes que chegam. Estamos com falta de pessoal neste momento", explicou à AFP uma representante dos serviços de emergência de Basilan, Ronalyn Perez.

Um vídeo divulgado pela guarda costeira mostra sobreviventes a serem retirados da água ou a receberem cuidados médicos. Noutras imagens publicadas nas redes sociais ouve-se sobreviventes a pedirem ajuda na escuridão.

“Neste momento, não podemos dizer qual foi a causa do naufrágio”, referiu Romel Dua, acrescentando que foi aberta uma investigação. “Por enquanto, estamos concentrados nas operações de resgate”, concretizou.

No comunicado, a guarda costeira garantiu que o 'ferry' não estava sobrecarregado, como é frequente nas Filipinas.

Mal conservados e pouco controlados, os 'ferries' são um dos principais meios de transporte no arquipélago filipino, que conta com mais de 7.100 ilhas. São utilizados por milhões de pessoas.

Em 21 de dezembro de 1987, a embarcação Dona Paz colidiu com um petroleiro nas Filipinas, causando mais de 4.300 mortes. Esta tragédia é, até hoje, o pior acidente marítimo da história em tempos de paz.

Mais recentemente, em 2015, o Kim Nirvana virou logo após a partida, causando 61 mortes no centro do país asiático. O naufrágio da embarcação, que também transportava várias toneladas de cimento, arroz e fertilizantes, foi provavelmente causado por excesso de carga.

Em 2023, o incêndio do Lady Mary Joy 3, que também ligava Zamboanga City a Jolo, causou mais de 30 mortes.

Temas: Filipinas Naufragio Mortes

Ásia

