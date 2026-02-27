Incêndio provoca danos avultados em alojamento local na Figueira da Foz

Daniela Rodrigues
Há 1h e 15min
Bombeiros (Getty Images)

Apesar da dimensão do incêndio, não há registo de vítimas

Um incêndio deflagrou durante a madrugada desta sexta-feira num alojamento local situado na Praia de Quiaios, no concelho da Figueira da Foz.

Para o local foram mobilizados 8 veículos e 24 operacionais, envolvendo os Bombeiros Sapadores e Voluntários da Figueira da Foz, com o apoio da GNR.

As chamas causaram estragos avultados, tendo o exterior em madeira ficado totalmente danificado.

Apesar da dimensão do incêndio, não há registo de vítimas.

As causas do incêndio estão a ser apuradas pelas autoridades.

Temas: Figueira da Foz Incêndio Quiaios

País

Homem detido por violência doméstica em centro comercial agride polícia na esquadra 

Há 14 min

Incêndio provoca danos avultados em alojamento local na Figueira da Foz

Há 1h e 15min

Tiroteio na Moita faz um ferido e provoca danos em viaturas

Há 1h e 46min

SIS vigia empresários ligados a Putin e MP congela 25 milhões de euros em Portugal

Há 1h e 47min
Mais País

Mais Lidas

Portugal tem "a obrigação de exigir aos EUA uma explicação" para a "maior intensidade" dos movimentos na Base das Lajes

25 fev, 21:37

Piloto de caça norte-americano detido nos EUA por alegado treino da Força Aérea chinesa

Ontem às 06:53

FBI executa mandado de busca na casa do português que lidera escolas em Los Angeles

25 fev, 18:52

Incêndio destrói várias viaturas em Lisboa. Há suspeitas de crime

Ontem às 07:40

PSP trava entrada de cocaína em Portugal: droga estava colada às pernas de dois passageiros provenientes do Brasil

Ontem às 16:32

Portugal deve evitar um "irritante" com os EUA mas o cenário muda se houver bombardeiros a descolar das Lajes

Ontem às 22:00

Serviços sociais da Câmara de Lisboa em "falência técnica". Continuidade gera "dúvidas significativas"

Ontem às 07:00

Grande empresa norte-americana vai despedir 40% dos funcionários. O motivo: Inteligência Artificial

Hoje às 00:02

Não se sabe se correu risco de vida: Mike Fincke revela mais ou menos porque teve de regressar subitamente do Espaço

Ontem às 10:26

Conseguiu outra vez: russa que embarcou sem bilhete para Paris apanhada em caso igual - desta vez foi de Newark para Milão

Ontem às 20:40

Morreu Vítor Dias

Ontem às 11:30

Caiu: fachada de prédio desaba no centro do Porto

Ontem às 17:40