Incêndio provoca danos avultados em alojamento local na Figueira da Foz

Há 1h e 15min

Apesar da dimensão do incêndio, não há registo de vítimas

Um incêndio deflagrou durante a madrugada desta sexta-feira num alojamento local situado na Praia de Quiaios, no concelho da Figueira da Foz.

Para o local foram mobilizados 8 veículos e 24 operacionais, envolvendo os Bombeiros Sapadores e Voluntários da Figueira da Foz, com o apoio da GNR.

As chamas causaram estragos avultados, tendo o exterior em madeira ficado totalmente danificado.

Apesar da dimensão do incêndio, não há registo de vítimas.

As causas do incêndio estão a ser apuradas pelas autoridades.