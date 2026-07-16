Homem morre após despiste de mota na Figueira da Foz

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Óbito foi declarado ainda no local

Uma pessoa morreu, durante a tarde desta quinta-feira, na sequência de um despiste de um motociclo que ocorreu no concelho da Figueira da Foz, informou o Comando Sub-regional de Coimbra.

De acordo com a mesma fonte, o despiste ocorreu por volta das 16:30, na Estrada da Boa Vista, na localidade de Armazéns, freguesia de Lavos, no concelho da Figueira da Foz, distrito de Coimbra.

“O óbito foi declarado no local pelo médico da VMER [Viatura Médica de Emergência e Reanimação]”, referiu.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz e os Bombeiros Sapadores da Figueira da Foz.