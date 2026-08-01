Marcha-atrás: assustada com a pressão a Infantino, FIFA recua nos planos de privatizar parte do Mundial

António Guimarães
Há 41 min
Gianni Infantino, presidente da FIFA (Eric Gay/AP)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Proposta durou três dias e a fúria das confederações, em particular da UEFA, acabou por resultar

A força exercida por dezenas países foi tanta que a FIFA foi obrigada a voltar atrás. O organismo máximo do futebol mundial anunciou que não vai avançar com os planos de privatizar parte do próximo Mundial.

De acordo com um comunicado que está a ser citado pela Sky News, a FIFA decidiu mesmo recuar na intenção de vender 20% das receitas que ia gerar a um fundo privado por cerca de 17 mil milhões de euros, com a pressão exercida pelas confederações de Europa, América do Norte e Central e Ásia a resultar.

“Tendo ouvido atenciosamente todos os pontos de vista, ficou claro que o projeto criou divisões de uma forma tal que, independentemente do nível de apoio, já não tem interesse o objetivo colocado em primeiro lugar”, pode ler-se na nota, que é atribuída ao presidente da FIFA.

Gianni Infantino, esse, que pode bem estar a recuar por ter visto a cabeça a prémio, já que várias confederações, incluindo a UEFA, estavam já em reuniões para discutir se faz sentido que o italiano continue a dirigir a FIFA.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

“O nosso propósito sempre foi - e sempre será - unir e melhorar. Assim, esta proposta não vai avançar”, acrescenta o comunicado.

O peso da UEFA e das suas 55 federações, entre as quais a de Portugal, terá sido decisivo neste recuo, já que todo o continente ameaçou boicotar as competições da FIFA caso a proposta fosse para a frente.

“Olhando para a frente, a minha intenção é reunir todas as partes interessadas nos próximos dias e semanas para o espírito de partilha pelo interesse do jogo e com o objetivo de fazer crescer o futebol em todo o lado, em particular nos países que precisam mais do nosso apoio”, termina o comunicado.

A ideia de privatizar parte da FIFA e de monetizar o futebol durou, assim, apenas três dias.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: FIFA Mundial Gianni Infantino UEFA
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Desporto

FIFA: plano milionário de Infantino para o Mundial colapsa

Há 1h e 19min

Gião garante mudanças no Nacional: «Todos os setores podem sofrer retoques»

Há 1h e 40min

Bellingham regressa a casa e vê Birmingham bater o Barcelona nos penáltis

Há 1h e 50min

OFICIAL: ex-Sporting e Liverpool ruma à Liga 3

Há 2h e 4min
Mais Desporto

Mais Lidas

Voo da TAP declara "PAN PAN" e regressa a Lisboa após ficar sem motor: "Os pilotos são treinados para estas emergências"

30 jul, 18:50

Terminou o secundário em 2025 com 16,5. Mas a média desceu sem ela fazer nada. "Se as regras mudarem todos os anos, a minha média muda todos os anos?"

Ontem às 07:00

Gasóleo sobe, gasolina desce: o preço dos combustíveis na próxima semana

Ontem às 11:18

Euromilhões: esta é a chave desta sexta-feira

Ontem às 20:23

EUA ameaçam deixar a Ucrânia de mãos a abanar depois de promessa que podia mudar a guerra

Ontem às 08:42
opinião
Miguel Sousa Tavares

"Qualquer dia temos de arranjar um governo de frades franciscanos com voto de pobreza". Sousa Tavares não sabe o que o país exige a Luís Neves

30 jul, 22:46

Quatro corpos recuperados. Alpinista Nirmal Purja entre os montanhistas apanhados por avalanche no Paquistão

Ontem às 07:35

Vacinas, covid-19 e a quinta emenda mais de 100 vezes: Fauci foi ouvido e pode acabar acusado de desacato

30 jul, 11:03

Foi enterrado vivo: cão resgatado pela GNR em Mafra

Ontem às 13:32

Ainda está ativo: o maior fogo da história de Espanha foi provocado por um martelo pneumático numa obra ilegal

29 jul, 12:11

Como uma decisão do Supremo Tribunal espanhol pode ter criado a maior crise migratória da história de Espanha

Ontem às 18:00

Governo dos Estados Unidos erra localização de todos os países de África em mapa levado a conferência sobre SIDA

30 jul, 23:51