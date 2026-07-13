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Mundial em Portugal, Espanha e Marrocos pode vir a ter 64 seleções. Infantino quer acrescentar mais 16 equipas

Nuno Mandeiro
Há 1h e 22min
Infantino reuniu com Portugal, Espanha e Marrocos em Nova Iorque (FOTO: FIFA)
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Gianni Infantino defende que "todas as nações deveriam ter a oportunidade de sonhar em participar no Campeonato do Mundo" e que o atual modelo beneficia as equipas europeias e sul-americanas

Depois de o Mundial 2026 ter sido o primeiro com 48 equipas em campo, parece que Gianni Infantino está a ponderar acrescentar outras 16 seleções à competição de 2030, que vai decorrer em Portugal, Espanha e Marrocos.

Numa entrevista ao jornal suíço Bluewin, Infantino garante que esta segunda expansão em oito anos pode fazer sentido.

“Essa é definitivamente uma questão que será examinada e discutida nos comités relevantes após este Mundial”, afirmou.

O presidente da FIFA defende que “ao organizar um mundial, é importante organizá-lo para o mundo inteiro e não apenas para a Europa e a América do Sul”, sublinhando que esta primeira edição do formato com 48 seleções está a ser “grande sucesso”.

“Todas as nações deveriam ter a oportunidade de sonhar em participar no Campeonato do Mundo. É possível ver que a qualidade das seleções é extremamente alta – e está a aumentar cada vez mais, em todo o mundo. Se não dermos aos países menores a possibilidade de participar no Campeonato do Mundo, eles não terão incentivo para continuar a melhorar”, argumenta Gianni Infantino.

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Temas: FIFA Mundial 2026 Gianni Infantino Mundial 2030 Equipas Mundial 2030

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