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Esferas verdes, discos e bolas de fogo: EUA divulgam nova vaga de ficheiros secretos sobre OVNIs

CNN Portugal , MCC
Há 45 min
Ovnis
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Divulgação faz parte de uma iniciativa de transparência ordenada por Donald Trump sobre fenómenos aéreos não identificados

O Departamento da Defesa dos Estados Unidos divulgou esta sexta-feira uma segunda vaga de ficheiros sobre alegados avistamentos de OVNIs, incluindo documentos, fotografias e vídeos com relatos de "esferas verdes", discos voadores e bolas de fogo observados perto de instalações militares norte-americanas.

No total, foram tornados públicos 222 ficheiros relacionados com fenómenos aéreos não identificados, oficialmente designados pelas autoridades norte-americanas como "fenómenos anómalos não identificados" (UAP, na sigla em inglês).

(Departamento da Defesa dos Estados Unidos da América)

Entre os documentos divulgados está um dossiê com 116 páginas relativo a uma série de avistamentos e investigações realizadas entre 1948 e 1950 numa instalação militar secreta em Sandia, no estado do Novo México.

Segundo o Departamento da Defesa, o ficheiro reúne "209 avistamentos de 'esferas verdes’, ‘discos’ e ‘bolas de fogo’ reportados perto da base militar".

A nova divulgação inclui ainda mais de 50 vídeos. Um deles, captado por um sensor infravermelho da Guarda Costeira norte-americana em abril de 2024, mostra um objeto a voar perto de um avião no sudeste dos Estados Unidos.

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(Departamento da Defesa dos Estados Unidos da América)

O secretário da Defesa norte-americano, Pete Hegseth, justificou a divulgação com a necessidade de aumentar a transparência do governo norte-americano sobre este tipo de fenómenos.

"Estes ficheiros, escondidos durante anos sob classificações de segurança, alimentaram especulações justificadas - e está na altura de o povo americano os ver por si próprio", afirmou em comunicado.

Porque é que os EUA estão a divulgar estes ficheiros agora?

A divulgação surge na sequência de uma diretiva do presidente Donald Trump para aumentar a transparência sobre informação governamental relacionada com fenómenos aéreos não identificados.

Segundo o Departamento da Defesa, o governo norte-americano, em coordenação com o gabinete do Diretor de Informações Nacionais (ODNI), está a conduzir uma revisão em larga escala de documentos históricos relacionados com OVNIs e UAP.

(Departamento da Defesa dos Estados Unidos da América)

As autoridades dizem estar a analisar dezenas de milhões de registos, muitos dos quais existem apenas em papel e remontam a várias décadas. Os documentos serão divulgados "de forma faseada", ao longo das próximas semanas, à medida que forem desclassificados.

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O governo norte-americano sublinha que os materiais agora divulgados dizem respeito a “casos não resolvidos”, ou seja, situações em que as autoridades não conseguiram determinar a natureza dos fenómenos observados devido à falta de dados suficientes.

“Esta administração continuará a procurar a verdade e a partilhar as conclusões com o povo americano”, refere o comunicado oficial.

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Temas: Ficheiros secretos EUA Ovnis EUA Departamento da Defesa dos Estados Unidos
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