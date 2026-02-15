Presidentes, ícones culturais e empresários: Departamento da Justiça envia ao Congresso centenas de nomes censurados nos ficheiros Epstein

Há 1h e 17min

Lista inclui presidentes, ícones culturais, líderes empresariais e funcionários do governo. Algumas pessoas citadas mantiveram relações bem documentadas com Epstein, enquanto outras podem não ter interagido pessoalmente com o criminoso sexual condenado

O Departamento de Justiça norte-americano enviou ao Congresso, este sábado, uma lista de "pessoas politicamente expostas" nos milhões de ficheiros divulgados relacionados com as investigações sobre o criminoso sexual condenado Jeffrey Epstein.

A carta de seis páginas, cuja cópia foi obtida pela CNN, inclui os nomes de muitas figuras proeminentes que aparecem nos arquivos, independentemente do contexto, e não especifica o grau de ligação ou contacto destas pessoas com Epstein. A carta é assinada pelo procurador-geral adjunto Todd Blanche e dirigida a membros importantes das Comissões Judiciárias do Congresso e do Senado.

O Departamento de Justiça foi obrigado a divulgar a lista pela Lei de Transparência dos Arquivos Epstein, aprovada pelo Congresso.

Embora algumas das pessoas na lista tenham ligações bem documentadas com o criminoso sexual condenado, outras não são conhecidas por terem interagido pessoalmente com Epstein. A lista inclui presidentes, ícones culturais, líderes empresariais e funcionários do governo.

Ninguém incluído na lista, além de Epstein e da sua cúmplice Ghislaine Maxwell, foi alguma vez acusado de crimes associados.

A lista recentemente divulgada irritou vários membros do Congresso, incluindo o deputado Ro Khanna, coautor da lei que obrigou à divulgação dos ficheiros. Khanna denuncia que o Departamento de Justiça está "propositadamente a confundir as coisas sobre quem era o predador e quem foi mencionado num e-mail".

A deputada republicana Nancy Mace, uma aliada assumida das sobreviventes de Epstein, criticou duramente o Departamento de Justiça numa publicação nas redes sociais publicada este sábado, na qual alega que há "nomes em falta na lista divulgada esta noite".

Tal como nas suas cartas anteriores ao Congresso, o Departamento de Justiça enumera razões para a censura de informações nos arquivos que vão além do que a lei aprovada pelo Congresso exige, incluindo documentos que mostram o processo deliberativo, o sigilo profissional e as comunicações entre advogado e cliente que estariam protegidas pelo sigilo.