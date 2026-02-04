Há muitos nomes famosos nos arquivos de Epstein

Há 1h e 32min

Escândalo continua a implicar cada vez mais nomes de grande notoriedade, sobretudo nos Estados Unidos

As manchetes sobre a última divulgação de arquivos relacionados com Jeffrey Epstein, condenado por crimes sexuais, concentram-se no presidente dos EUA, Donald Trump, no ex-presidente Bill Clinton, em Bill Gates, em Elon Musk e no ex-príncipe André, entre outros. E com razão. Esses nomes estão espalhados por todos os documentos

Já as alegadas vítimas de Epstein ficaram horrorizadas com o facto de o Departamento de Justiça dos EUA, de acordo com uma reportagem no The New York Times, ter publicado imagens de nudez sem censura antes de as retirar.

A saga da divulgação de ficheiros relacionados com o criminoso sexual Jeffrey Epstein vai continuar. Milhões de ficheiros já foram divulgados; esperam-se mais.

Há muitos nomes notáveis espalhados pelos milhões de documentos divulgados até agora. Algumas menções parecem contradizer declarações anteriores, como o aparente desejo de Elon Musk, num e-mail, de participar de uma festa "selvagem" na ilha de Epstein. Musk nega ter ido à ilha ou participado em tal festa.

Há inúmeras revelações constrangedoras nos arquivos, incluindo a de Martha Stewart a tentar obter o número do telemóvel de Epstein e Katie Couric a elogiar uma lasanha "ROCKIN" que comera numa festa dele. A princesa herdeira da Noruega fez alguns comentários estranhos sobre infidelidades. O famoso médico Peter Attia fez piadas de mau gosto. O coproprietário do New York Giants, Steve Tisch, aparentemente estava atrás de mulheres.

Esses são alguns dos vislumbres do ambiente refinado em que Epstein vivia, mesmo após o controverso acordo judicial de 2008, no qual foi condenado por acusações relacionadas com assédio de uma menor.

A inclusão do nome de uma pessoa na divulgação dos arquivos não indica que ela tenha participado ou tivesse conhecimento dos crimes de Epstein, embora a maioria das trocas abaixo tenha ocorrido após a sua condenação inicial.

Bill Gates é alvo de rascunhos de mensagens obscenas

A longa relação entre Gates e Epstein está bem documentada. A última divulgação de documentos apenas levanta novas questões. Não está claro quem escreveu o que parecem ser rascunhos de mensagens de 2013 salvos na conta de e-mail de Epstein. Mas elas parecem documentar, em estilo de fluxo de consciência, sentimentos de traição dirigidos ao cofundador da Microsoft. Os rascunhos mencionam discórdia conjugal entre Gates e sua então esposa Melinda. Há discussões sobre negócios, a ideia de Gates ter preocupações com uma doença sexualmente transmissível e empreendimentos comerciais azedados. O rascunho da mensagem expressa preocupação de que um divórcio público entre Bill e Melinda Gates prejudicaria a fundação deles. Mais tarde, esse divórcio seria um processo que duraria anos.

Bill e Melinda Gates sorriem um para o outro durante uma entrevista em Kirkland, Washington, em 1 de fevereiro de 2019. Elaine Thompson/AP

“Essas alegações — feitas por um insatisfeito e comprovado mentiroso — são absolutamente absurdas e completamente falsas. A única coisa que esses documentos demonstram é a frustração de Epstein por não ter um relacionamento contínuo com Gates e o quanto ele se estava disposto a ir para armadilhar e difamar”, disse um representante de Gates ao New York Times.

Musk, em vez de "RECUSAR" um convite, tentou coordenar uma viagem à ilha de Epstein

Elon Musk disse anteriormente que rejeitou as tentativas de Epstein de convidar o bilionário da Tesla e da SpaceX para a sua ilha privada. Mas nos documentos divulgados, é Musk quem parece estar envolvido na tentativa de marcar uma visita.

Num e-mail de 2012, Epstein perguntou a Musk quantas pessoas precisariam de um voo de helicóptero para a ilha. Musk respondeu que seriam apenas ele e a sua então esposa, Talulah Riley, e perguntou em que noite seria a "festa mais louca".

Elon Musk e Howard Lutnick caminham pelo relvado sul da Casa Branca, em Washington, antes de embarcar no Marine One em 14 de março de 2025. Al Drago/Bloomberg/Getty Images/Arquivo

Os e-mails detalhados entre os dois homens contradizem a afirmação de Musk no ano passado de que ele "RECUSOU" participar numa festa na ilha de Epstein.

Após a divulgação dos arquivos na sexta-feira, Musk disse o seguinte na rede social X:

Nunca fui a nenhuma festa de Epstein e muitas vezes pedi o julgamento daqueles que cometeram crimes com Epstein. O teste decisivo para a justiça não é a divulgação dos arquivos, mas sim o julgamento daqueles que cometeram crimes hediondos com Epstein."

Lutnick queria coordenadas para o capitão do seu barco encontrar a ilha privada de Epstein

Em dezembro de 2012, o agora secretário de comércio de Trump estava a tentar obter coordenadas para o capitão do seu barco, a fim de se encontrar com Epstein, presumivelmente na ilha privada de Epstein no Caribe, para jantar. Lutnick estava no seu barco com a sua mulher, outro casal e os quatro filhos de cada família. Mais tarde, debateram sobre um encontro para almoçar. Lutnick enviou uma mensagem a um destinatário não identificado com instruções:

Abaixo, de Jeffrey: almoço no sábado ou domingo? Little St. James no mapa, atrás de Christmans Cove"

Anos mais tarde, em 2015, Lutnick tentou convidar Epstein para uma angariação de fundos política para Hillary Clinton.

"O secretário Lutnick teve interações limitadas com o Sr. Epstein na presença da sua mulher e nunca foi acusado de irregularidades", disse um porta-voz do Departamento de Comércio à CNN.

Richard Branson: disse a Epstein "traz o teu harém"

O fundador do Virgin Group era um conhecido de Epstein antes da divulgação dos documentos. Num e-mail de 2013 divulgado pelo Departamento de Justiça, Branson disse a Epstein que ficaria feliz em encontrá-lo sempre que os dois estivessem na mesma área, "desde que tragas o teu harém!"

Branson também aconselhou Epstein a pedir a Bill Gates para dar referências sobre ele depois de Epstein ter sido obrigado a registar-se como agressor sexual.

Jeffrey Epstein com o inventor do Segway, Dean Kamen, à esquerda, e Richard Branson, à direita, nesta imagem divulgada pelos democratas do Comité de Supervisão da Câmara dos Representantes na sexta-feira, 12 de dezembro de 2025

Um porta-voz do Virgin Group disse que a expressão "harém" se referia a três mulheres adultas da equipa de Epstein e que Branson estava a repetir o termo depois de ele ter sido originalmente usado num e-mail por Epstein. Além disso, o porta-voz disse que Branson fez o comentário sobre Gates em resposta ao pedido de conselho de Epstein, depois de este ter mencionado a sua própria pena de prisão e dito que era conselheiro de Gates.

O porta-voz da Virgin disse que Epstein apresentou os seus problemas legais como tendo origem numa relação consensual com alguém que tinha quase 18 anos. Se tivesse conhecido todos os factos, disse o porta-voz, Branson nunca se teria envolvido com Epstein.

"Qualquer contacto que Richard e Joan Branson tiveram com Epstein ocorreu em apenas algumas ocasiões há mais de doze anos e limitou-se a contextos de grupo ou de negócios", disse o porta-voz do Virgin Group num comunicado. "Richard acredita que as ações de Epstein foram abomináveis e apoia o direito à justiça para as suas muitas vítimas."

Receber o ex-líder da Noruega. Conversar com a princesa herdeira...

Separadamente, nessa troca de e-mails com Branson, Epstein referiu-se ao chefe do comité que concede o Prémio Nobel da Paz, o ex-primeiro-ministro norueguês Thorbjørn Jagland, hospedado em sua casa em Nova Iorque.

O secretário-geral do Conselho da Europa, Thorbjorn Jagland, fala à imprensa em Estrasburgo, França, em 15 de janeiro de 2019. Thomas Trutschel/Photothek/Getty Images

Jagland trocou muitos e-mails com Epstein; o mesmo aconteceu, separadamente, com a princesa herdeira da Noruega, Mette-Marit. Ambos afirmaram ter demonstrado falta de discernimento na sua relação com Epstein.

Steve Tisch pediu a Epstein para apresentá-lo a uma mulher

O coproprietário do New York Giants é um novo nome nos documentos: enviou um e-mail a Epstein em que pergunta sobre uma mulher que conheceu em casa de Epstein e a querer saber se ela era uma profissional ou uma "civil". Noutra troca de e-mails, Epstein disse que teria um "presente" para Steve Tisch. Dias depois, Epstein descreveu uma mulher que apresentaria a Tisch como "tahitiana, fala principalmente francês, exótica".

Tisch perguntou se ela era uma "profissional do sexo". Epstein respondeu "Nunca".

O presidente do New York Giants, Steve Tisch, à beira do campo antes de um jogo da pré-temporada contra o New York Jets no MetLife Stadium, em 24 de agosto de 2018, em East Rutherford, Nova Jérsia. Jeff Zelevansky/Getty Images

Numa declaração à CNN, Tisch disse o seguinte:

Tivemos uma breve relação em que trocámos e-mails sobre mulheres adultas e, além disso, discutimos filmes, filantropia e investimentos. Não aceitei nenhum dos seus convites e nunca fui à sua ilha. Como todos sabemos agora, ele era uma pessoa terrível e alguém com quem me arrependo profundamente de me ter associado."

A NFL disse na segunda-feira que investigará a relação de Tisch com Epstein.

Larry Summers trocou fofocas sobre Trump

O ex-presidente de Harvard, secretário do Tesouro e conselheiro económico dos ex-presidentes Bill Clinton e Barack Obama é conhecido há muito tempo como um conhecido de Epstein. Após a divulgação da primeira parte dos arquivos de Epstein, Larry Summers deixou o conselho da empresa OpenAI e parou de lecionar em Harvard. Em e-mails recém-divulgados de 2017, Summers e Epstein trocaram fofocas sobre o presidente Donald Trump durante o seu primeiro mandato e insultaram a inteligência de Trump.

O ex-presidente de Harvard, Larry Summers, a mulher de Summers e Woody Allen, nesta imagem divulgada pelos democratas do Comité de Supervisão da Câmara dos Representantes na sexta-feira, 12 de dezembro de 2025. Democratas do Comité de Supervisão da Câmara dos Representantes

"O teu mundo não compreende o quão burro ele realmente é", disse Epstein a Summers num e-mail.

Summers também foi, como relatado anteriormente, nomeado executor numa versão inicial do testamento de Epstein.

"O Sr. Summers não tinha absolutamente nenhum conhecimento de que estava incluído numa versão inicial do testamento de Epstein e não teve qualquer envolvimento nas suas questões financeiras ou na administração do seu património", disse um porta-voz de Summers à CNN em dezembro.

Summers havia dito anteriormente que estava "profundamente envergonhado" e assumia "total responsabilidade pela minha decisão equivocada de continuar a comunicar com o Sr. Epstein".

Peter Attia fez piadas de mau gosto

O influenciador viral antienvelhecimento tinha uma relação amigável com Epstein. Os homens trocaram centenas de e-mails. Peter Attia reconheceu que ser amigo de Epstein não era algo que ele pudesse partilhar publicamente. Eles discutiram uma reportagem do Miami Herald de 2018 que identificava as vítimas de Epstein.

Peter Attia na sessão "Peter Attia: A Ciência e a Arte da Longevidade" durante a SXSW Conference & Festivals no Hilton Austin Downtown em Austin, Texas, em 8 de março de 2025. Renee Dominguez/SXSW Conference & Festivals/Getty Images

Attia também fez piadas sobre atos sexuais e a anatomia feminina.

Attia afirmou num comunicado que, embora não estivesse envolvido em nenhuma atividade criminosa, “peço desculpas e lamento ter-me colocado numa posição em que e-mails, alguns deles embaraçosos, de mau gosto e indefensáveis, agora são públicos”.

Katie Couric apreciou a lasanha “ROCKIN” de Epstein

A apresentadora de TV e jornalista Katie Couric enviou um e-mail sobre a sua visita à casa de Epstein em 2010 e agradeceu-lhe pelo jantar e pelo que aparentemente foi uma lasanha saborosa, para um "grupo eclético" que a incluía a ela e a alguém a quem ela se refere como "Brooks". Na época, Couric namorava Brooks Perlin.

A certa altura, quando Couric recusou um convite para tomar chá, Epstein disse que ele e alguém chamado André ficaram desapontados por não a verem.

Katie Couric no Festival do Dia Mundial da Saúde Mental do Project Healthy Minds no Spring Studios, em Nova Iorque, a 10 de outubro de 2025. Evan Agostini/Invision/APegenda

Em 2011, Couric enviou um e-mail à assessora de imprensa Peggy Siegal, talvez ironicamente agradecendo-lhe pelo convite de Epstein. Couric escreveu:

Oi, obrigada pelo convite de Jeffrey Epstein... isso trouxe-me uma data de problemas!"

Siegal encaminhou a mensagem a Epstein como prova de uma "caça às bruxas" contra ele e André e ofereceu os seus serviços para ajudar.

Couric relatou o jantar, ao lado de outras celebridades e de André, nas suas memórias de 2021. Ela descreveu a atmosfera na casa de Epstein como "assustadora" e admitiu que "deveria ter pesquisado um pouco mais" sobre Epstein. Contatada por mensagem de texto na segunda-feira, ela recusou-se a fazer mais comentários sobre o assunto.

Martha Stewart queria o número de Epstein e foi convidada para jantar com Woody Allen

A assistente de Epstein, Lesley Groff, perguntou a Epstein se estava tudo bem em dar o número do telemóvel dele à assistente de Martha Stewart em 2013. Groff também incluiu o número do telemóvel de Stewart no e-mail e disse que Stewart estaria em St. Croix a partir de 23 de dezembro daquele ano.

A 26 de dezembro, uma entrada no calendário para "martha stewart st. croix" bloqueia uma hora na manhã de 26 de dezembro.

Alguns anos depois, Groff enviou um e-mail para um contacto chamado "Martha Stewart" na sua agenda para convidar Stewart para um jantar com Epstein, Woody Allen e a mulher de Allen, Soon Yi. Groff incluiu o endereço de Epstein em Nova Iorque e disse que a festa começaria às 19h ou 19h30, mas que ainda estava a definir o horário. Não fica claro se ela aceitou o convite.

Um porta-voz de Stewart não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Muitos jantares com Woody Allen

Em 2016, Epstein enviou um e-mail a um contacto de Deepak Chopra perguntando se "l=o dicaprio gostaria de jantar com Woody".

"Certamente posso perguntar-lhe se ele estiver por perto", respondeu Chopra.

Não é claro se a ideia deu em alguma coisa.

Jeffrey Epstein, Woody Allen e uma mulher não identificada, cujo rosto foi ocultado, nesta imagem divulgada pelos democratas do Comité de Supervisão da Câmara dos Representantes na sexta-feira, 12 de dezembro de 2025. Democratas do Comité de Supervisão da Câmara dos Representantes

Em 2017, há e-mails a convidar o apresentador de televisão Dick Cavett e a sua mulher Martha para outro jantar com Woody Allen e Soon Yi. Cavett não pôde comparecer.

Um advogado influente, Brad Karp, contactou Epstein para que o seu filho, então estudante da Cornell, trabalhasse num filme de Allen.

"Vou perguntar, é claro", respondeu Epstein.

Outras trocas com Chopra

Epstein trocava correspondência frequentemente com Chopra. Eles trocavam artigos de jornais e marcavam reuniões. Chopra não pôde comparecer a um jantar em 2017 com Epstein, Allen e o então ministro das Relações Exteriores da Eslováquia, Miroslav Lajčák, devido a um atraso em Washington, DC.

Deepak Chopra num painel de discussão no SXSW London 2025, em 2 de junho de 2025. Jack Taylor/Getty Images para SXSW London

Numa conversa em 2016, Chopra pergunta a Epstein se ele conhece Marla Maples, ex-mulher de Trump e mãe de Tiffany Trump. Epstein diz que, quando Trump descobriu que Maples estava grávida, perdeu uma aposta de 10 000 dólares, que disse ter pago a Trump com um camião cheio de comida para bebés.

Diplomata descarrilado

O enviado da União Europeia para os Balcãs Ocidentais, Miroslav Lajcak, durante uma conferência de imprensa conjunta com o vice-secretário adjunto dos EUA, Gabriel Escobar, em Belgrado, Sérvia, a 3 de fevereiro de 2022. Darko Vojinovic/APegenda

Lajčák era, na altura do jantar planeado com Chopra, Epstein e Allen, presidente da Assembleia Geral da ONU. Ele renunciou ao cargo de conselheiro do atual governo eslovaco após a última divulgação de Epstein, de acordo com a Reuters.

Josh Harris divertiu-se no pequeno-almoço

Josh Harris, o bilionário coproprietário do Washington Commanders da NFL, do Philadelphia 76ers da NBA e do New Jersey Devils da NHL, também aparece várias vezes nos arquivos.

Os arquivos divulgados em setembro revelaram que Epstein convidou Harris para um pequeno-almoço "íntimo" na sua propriedade em Nova Iorque em 2014, onde "Bill Gates estará presente".

O proprietário da equipa Washington Commanders, Josh Harris, em campo antes de um jogo de futebol americano da NFL contra o Kansas City Chiefs em Kansas City, Missouri, a 27 de outubro de 2025. Peter Aiken/AP

Embora anteriormente não fosse claro se Harris aceitou o convite, os novos arquivos divulgados na sexta-feira indicam que Harris se encontrou com Epstein. Epstein perguntou a Harris cerca de uma semana após a data prevista para o encontro: "Divertiu-se no café da manhã?", ao que Harris respondeu: "Sim, muito. Obrigado por me convidar".

Numa declaração à WJLA-TV, um porta-voz de Harris disse: "Josh Harris nunca teve um relacionamento independente com Jeffrey Epstein. Harris procurou impedir as tentativas de Epstein de desenvolver uma relação corporativa com a Apollo. Como indicam estes e-mails, Harris procurou evitar encontrar-se com Epstein, cancelando reuniões e pedindo a outras pessoas para retornarem as suas chamadas."

O cineasta de "Melania" aparece numa foto num sofá

Os arquivos recém-divulgados incluem fotos de Bret Ratner, o realizador do novo filme da Amazon sobre Melania Trump, deitado num sofá com Epstein, enquanto ambos abraçam mulheres jovens. A divulgação pelo Departamento de Justiça ocorreu um dia depois de Ratner aparecer no tapete vermelho para o seu filme "Melania", pelo qual a Amazon pagou 40 milhões de dólares em direitos e outros 35 milhões de dólares em marketing.

O realizador Brett Ratner chega à estreia mundial do filme MELANIA, da Amazon MGM Studio, no John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts, em Washington, D.C., a 29 de janeiro de 2026. Graeme Sloan/SIPA/AP

Ratner foi acusado de conduta sexual imprópria por seis mulheres em 2017. Ele negou qualquer irregularidade. Ratner disse à Fox News que não tinha uma relação pessoal com Epstein e que estava noivo de uma das mulheres retratadas no sofá na altura em que a foto foi tirada.

Steve Bannon gabou-se da sua influência sobre Trump

Novas mensagens de texto revelam a profundidade da relação entre Epstein e Steve Bannon, o estratega populista e um dos conselheiros mais próximos de Trump no seu primeiro mandato.

Epstein e Bannon trocavam mensagens frequentes sobre Trump, incluindo piadas sobre o presidente e a influência de Bannon sobre ele.

Em referência a uma publicação da Axios sobre a agenda do presidente, Bannon escreveu: "O irmão está sem combustível." Bannon também se referiu a Trump sarcasticamente como um "génio estável" que se autodestrói.

Em referência aos esforços de Bannon para começar a construir um muro fronteiriço privado fora de El Paso, Texas, Bannon escreveu a Epstein: "Não posso parecer que estou a esfregar na cara de Trump a sua própria incompetência". A construção deste muro fronteiriço levou Bannon a enfrentar acusações federais por defraudar doadores em mais de um milhão de dólares, pelo que Trump o perdoou nas últimas horas do seu primeiro mandato.

Uma fotografia mostra Jeffrey Epstein e Steve Bannon nesta imagem sem data divulgada pelos democratas do Comité de Supervisão da Câmara dos Representantes na quinta-feira, 18 de dezembro de 2025. Democratas da Supervisão da Câmara

Noutra mensagem, Bannon escreveu: "Meu, acabei de convencê-lo a aplicar 400 mil milhões de dólares em tarifas sobre a China".

Entre os ficheiros recém-divulgados está um vídeo de quase duas horas de uma entrevista entre Bannon e Epstein, incluindo uma discussão sobre a classificação de Epstein como agressor sexual. Bannon pergunta a Epstein que tipo de predador ele é, ao que Epstein responde: "Nível um", ou "o mais baixo".

Bannon não respondeu imediatamente ao pedido de comentário da CNN.

Sergey Brin tentou arranjar tempo para uma visita

Sergey Brin, o bilionário cofundador do Google, aparece várias vezes nos arquivos. Brin trocou várias mensagens com Ghislaine Maxwell, incluindo a oferta de levar o então CEO do Google, Eric Schmidt, a um jantar na residência de Epstein em Nova Iorque. Essa troca ocorreu em 2003, muito antes da condenação de Epstein como agressor sexual. Maxwell disse a Brin: "Os jantares na casa de Jeffrey são sempre alegremente informais e descontraídos".

Fotografia de Sergey Brin nesta imagem divulgada pelos democratas do Comité de Supervisão da Câmara dos Representantes na quinta-feira, 18 de dezembro de 2025. Brin parece estar a participar do “Jantar dos Bilionários” da Edge em 2011

A acusadora de Epstein, Sarah Ransome, havia afirmado anteriormente em documentos judiciais em 2024 que conheceu Brin e sua então noiva, Anne Wojcicki, na ilha particular de Epstein.

Brin não respondeu imediatamente a um pedido de comentário enviado ao Google.